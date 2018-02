El Pozo trenca amb la granja que va sortir en un polèmic reportatge de La Sexta

El grup Fuertes (propietari de la marca El Pozo) ha decidit acabar amb la relació comercial amb la granja Hermanos Carrasco, d'Alhama de Múrcia, que era proveïdora de la seva filial ramadera Cefusa. La ruptura es produeix després d'una polèmica edició del programa 'Salvados', de Jordi Évole, que qüestionava l'estat dels porcs en aquesta granja.

Un portaveu oficial de la companyia ha informat a Efe d'aquesta decisió, divulgada nou dies després de l'emissió del reportatge a La Sexta. Aquestes mateixes fonts han explicat que la "desvinculació" amb aquesta granja proveïdora on es van gravar les imatges es produeix a conseqüència de l'obertura d'un "expedient d'investigació" intern.

Des d'El Pozo han assenyalat aquest dimarts que la firma ha decidit "ampliar els estàndards de qualitat" en matèria de benestar animal, amb mesures que s'han anat implementant "de manera gradual des de l''octubre". Han assegurat també que s'han revisat els criteris i s'ha augmentat el rigor en el procés de sacrifici sanitari dels animals, que s'ha implementat una nova certificació específica de benestar animal i s'ha incrementat tant la plantilla de veterinaris com la freqüència de controls a les granges proveïdores.

El programa va mostrar unes imatges gravades de nit en què es veien animals malalts i amb malformacions en les instal·lacions de la granja Hermanos Carrasco, d'Alhama de Múrcia, proveïdora de Cefusa. En un comunicat publicat poc després de l'emissió, El Pozo va assegurar que aquestes imatges corresponien a "una àrea de recuperació sanitària" on es vigilava els porcs per "controlar-ne evolució" i, en cas de no millorar "es portava a terme el seu sacrifici sanitari ".

Cefusa -filial ramadera del grup Fortes- es dedica a la cria i engreix de porc, blanc i ibèric, i de bestiar boví. És la principal subministradora de bestiar d'El Pozo i disposa d'instal·lacions ramaderes i fàbriques de pinsos en diversos municipis del sud-est espanyol.

Retirada de productes a Europa

D'altra banda, les cadenes de supermercats belgues Colruyt i Delhaize han retirat els productes d'El Pozo de la venda al públic als seus establiments i han anunciat que revisaran la seva cooperació amb l'empresa espanyola arran de les acusacions sobre maltractament animal.

Delhaize comercialitzava vuit productes de la marca El Pozo als seus establiments, i Colruyt venia un únic producte, segons ha informat el diari flamenc 'Het Laatste Nieuws'.

A Alemanya, la cadena de supermercats Rewe, una de les més grans del país, ha paralitzat de forma provisional les seves compres de productes El Pozo arran de les acusacions sobre maltractament animal. "A principis de la setmana passada vam ordenar paralitzar de forma preventiva els subministraments de tots els articles d'El Pozo als nostres supermercats Penny i Rewe. En el cas que es confirmin les greus acusacions contra El Pozo, per descomptat que prendrem mesures immediatament i posarem fi a les relacions comercials amb aquesta empresa", ha assegurat una portaveu de la companyia en declaracions a l'agència DPA que recull Europa Press.

La televisió pública alemanya va informar aquest dilluns que una altra gran cadena de supermercats alemanya, Edeka, també ha demanat explicacions a la càrnia espanyola i, de la mateixa manera que Rewe, està disposada a prendre mesures en el cas que es demostri que efectivament es van poder haver maltractat els animals.