Esade factura més de 100 M€ i encadena tres anys amb beneficis

L'escola de negocis Esade va tancar el curs acadèmic 2016-2017 amb una facturació de 103 milions d'euros i un benefici net de 8 milions, un màxim històric per a la institució, segons ha informat ha travé d'un comunicat aquest dilluns. D'aquesta manera, Esade va incrementar els seus ingressos en un 5% i ja encadena tres anys consecutius amb guanys. El curs anterior la universitat havia aconseguit un benefici al voltant del milió d'euros.

Per a la directora general de l'escola de negocis, Eugenia Bieto, aquests resultats s'expliquen pel "compromís per l'excel·lència i la qualitat dels programes" i el fet que Esade hagi apostat per la innovació com a estratègia "de llarg termini". A més, la universitat assegura que ha augmentat el número d'alumnes matriculats a la majoria dels seus programes.

Bieto ha anunciat que les prioritats per a Esade son adequar els seus espais "a les noves metodologies pedagògiques, l'aposta pel claustre de professors i l'impuls de la digitalització". De fet, el proper mes d'abril, l'escola de negocis inaugurarà cinc laboratoris d'experimentació i aprenentatge al seu campus de Sant Cugat.

A més, després d'alguns anys d'ajustaments a la plantilla per la crisi econòmica i de presentar un expedient de regulació d'ocupació el 2013, Esade afirma que mantindrà el ritme de contractació de nou personal docent, la majoria de perfil internacional.