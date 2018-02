Espanya complirà amb la normativa europea contra el blanqueig de capitals amb gairebé un any de retard

Un any de retard. Després que Brussel·les expedientés l'estat espanyol per no adaptar la normativa europea contra el blanqueig de capitals a temps, el govern de Mariano Rajoy ha anunciat aquest divendres l'aprovació de l'avantprojecte de llei que ho ha de garantir. La Comissió Europea va obrir un expedient a Espanya el novembre passat per reclamar que complís els terminis fixats (expiraven a finals de novembre) en el conjunt de la UE, però no ha estat fins aquest divendres que el govern de Rajoy ha fet el primer pas.

Aquesta no és l'única normativa europea que Espanya no adapta a temps: ja va passar amb els estibadors i també amb la llei hipotecària. El govern espanyol sempre ha argumentat que els retards venen donats perquè l'executiu va estar més d'un any en funcions i, per tant, paralitzat legislativament.

L'avantprojecte de llei aprovat aquest divendres modifica parcialment la llei de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament de terrorisme, però ha de passar els tràmits corresponents que allargaran encara més l'aprovació definitiva com a projecte de llei i que després encara haurà de passar pel Congrés.

En el comunicat que ha fet públic aquest divendres el ministeri d'Economia, l'executiu central explica que "aprofita per incloure algunes novetats a la directiva". Entre aquestes novetats hi ha el fet que els intermediaris de lloguers de rendes mensuals superiors a 10.000 euros i les plataformes de finançament participatiu ('crowdfunding') estaran obligats a partir d'ara a aplicar les mesures habituals per prevenir el blanqueig.

A més, per complir amb la normativa, bancs, asseguradores i despatxos d'advocats, entre d'altres, hauran de crear mecanismes de denúncia interna, i el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac) comptarà amb un sistema per rebre i canalitzar denúncies.

El comunicat d'economia també assegura que es reforçaran els controls per a persones amb responsabilitat pública, i s'equipararà la intensitat de control de les nacionals amb les estrangeres, ja que fins ara es determinava "cas per cas".

També es modifica el règim sancionador. Les multes màximes s'eleven del 5% del patrimoni net de l'entitat al 10% del volum del negoci consolidat del grup.