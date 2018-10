Espanya ocupa el lloc 22 entre 157 països en la lluita contra la desigualtat, segons Oxfam

Espanya ocupa el lloc 22, de 157, en la lluita contra la desigualtat, segons el rànquing elaborat per l'ONG Oxfam Intermón, i que té en compte de cada estat les seves polítiques tributàries, de despesa social i de drets laborals.

Però malgrat que Espanya ocupa un dels primers llocs en el rànquing total, se situa en la part baixa de la llista dels països desenvolupats, entre aquells que formen part de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) i els països amb les rendes més altes.

"El decebedor compliment d'Espanya s'explica, principalment, per un mercat laboral incapaç de compartir d'una manera equitativa els ingressos i les oportunitats del dinamisme econòmic i per un sistema tributari poc progressiu i que recapta poc, tant si considerem el seu potencial com en relació amb les característiques del país", indica Oxfam que, no obstant això, reconeix que aquestes importants debilitats de l'Estat per lluitar contra la desigualtat es veuen "lleument atenuades, tot i que de manera insuficient", per la despesa pública en educació, salut i protecció social.

L'informe destaca que l'esforç fiscal d'Espanya se situa en la meitat baixa del rànquing i per sota de la meitat d'un país com Dinamarca o fins i tot del d'Hongria. "El sistema tributari espanyol és al vagó de cua pel que fa a la seva progressivitat", indica Oxfam, que destaca que tan sols quatre països –Irlanda, Grècia, Estònia i Eslovàquia– obtenen pitjor resultat entre els més desenvolupats.

A més, Espanya encara té una de les taxes d’atur més altes entre els països de l'OCDE –que afecta especialment les persones més joves– i la majoria de feina creada és precària i amb salaris baixos –afectant especialment dones i joves–, diu l'ONG. L’augment del salari mínim a 1.000 euros el 2020 seria una mesura eficaç per reduir aquesta precarietat i amb això la desigualtat a Espanya, conclou l'informe.

Malgrat que Espanya ocupa el lloc 22 en el rànquing global, i que en despesa arriba al lloc número 13, en salaris baixa al lloc número 35 i en polítiques fiscals el descens el porta al lloc número 52 entre els 157 països analitzats.

A escala mundial, tanquen el rànquing com a països menys compromesos a reduir les desigualtats Sierra Leone, el Txad, Haití, l'Uzbekistan i Nigèria. Però, no obstant això, destaca també que entre els 10 països amb menys compromís per reduir les desigualtats hi ha una economia rica, com la de Singapur.

Per contra, els països més compromesos a reduir la desigualtat són Dinamarca, Alemanya, Finlàndia, Àustria, Noruega, Bèlgica i Suècia. A més, Oxfam destaca l'esforç d'alguns estats per reduir les desigualtats, especialment Corea del Sud, Indonèsia i Geòrgia.