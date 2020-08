TikTok, nova peça en la guerra comercial dels EUA i la Xina

Microsoft ha confirmat que està negociant per comprar l'aplicació TikTok als Estats Units. La lectura sembla senzilla: el gegant tecnològic cofundat per Bill Gates s'havia quedat fora del mercat de les xarxes socials i amb aquest moviment intenta posar-hi remei. Ara bé, l'aplicació xinesa per fer muntatges de vídeo musicals o en to de paròdia i que ja amenaça l'univers Zuckerberg és una de les peces que ha col·locat Donald Trump en el tauler de joc de la guerra comercial que manté amb la Xina.

El president nord-americà va assegurar divendres que prohibirà TikTok utilitzant un argument que recorda el que va començar la guerra amb Huawei: la por que el país asiàtic utilitzi aquesta aplicació, propietat de ByteDance, per espiar. La desconfiança del govern dels Estats Units amb l'aplicació portava mesos coent-se. L'octubre de l'any passat, dos senadors van sol·licitar al servei d'Intel·ligència Nacional que investigués les pràctiques de recopilació de dades de l'aplicació; al novembre, es va obrir una investigació de seguretat nacional contra ByteDance, sobretot centrada en el moment en què l'empresa xinesa va comprar Musical.ly (que després es convertiria en TikTok), i a principis d'any el departament de Seguretat Nacional va prohibir l'ús de TikTok als dispositius del govern.

Les acusacions de pràctiques qüestionables amb les dades i de possible espionatge van anar escalant, però això no va quallar gaire en els usuaris, que, sobretot durant el confinament, han consolidat la posició de l'aplicació en el top mundial de les més buscades. TikTok acumulava a mitjans d'any 638 milions de descàrregues a tot el món, i es va convertir en l'aplicació més demanada del primer semestre: només a l'abril la va desplaçar del primer lloc en el rànquing que elabora Sensor Tower l'aplicació de videotrucades Zoom. La radiografia d'aquest portal indica també que, després de l'Índia, els Estats Units és el segon mercat en què més s'instal·la l'aplicació.

Però mentre l'èxit era imparable en termes d'usuaris, a nivell governamental se li estaven complicant les coses a TikTok. A finals de juny, era l'Índia qui anunciava que bloquejava l'aplicació acusant-la d'amenaçar la sobirania i la integritat del país. I després que corregués el rumor que eren els usuaris de TikTok qui estaven boicotejant mítings del president Trump inscrivint-hi molta més gent de la que després hi anava, a principis d'aquest mes el secretari d'Estat dels Estats Units va dir que el govern estava considerant fer el mateix que l'Índia. Divendres passat ho va confirmar el mateix Donald Trump, que va afirmar que la prohibiria.

Revisió "completa" de la seguretat de l'aplicació

I aquí enmig s'ha ficat Microsoft. “Després d'una conversa entre el conseller delegat de Microsoft, Satya Nadella, i el president Donald Trump, Microsoft està disposada a continuar les discussions per explorar una compra de TikTok als Estats Units”, explicava ahir la companyia al seu blog corporatiu. En la publicació s'assegura que s'entén la importància de les preocupacions del president i que, per tant, la tecnològica “està compromesa a adquirir TikTok sota una revisió completa de la seva seguretat” i que, en cas de tirar endavant, la compra suposaria que Microsoft gestionés el servei als Estats Units, al Canadà, a Austràlia i a Nova Zelanda. La sensació, doncs, és que aquesta és l'única opció que garanteix que TikTok sobrevisqui al recel amb què els Estats Units miren tota gran empresa, sobretot tecnològica, xinesa. Caldrà esperar fins a mitjans de setembre, data en què Microsoft es proposa haver acabat les converses.