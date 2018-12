L’Eurecat supera els 50 M€ d’ingressos i culmina la integració

La transferència tecnològica de l’Eurecat ja factura més de 50 milions d’euros. El centre ha augmentat un 55% els seus ingressos des que va començar a integrar els diferents equipaments catalans el 2015. Així doncs, el 2018 va ingressar 51 milions, un augment respecte als 33 milions que va registrar en el moment de la seva fundació. Durant aquest any, l’Eurecat ha crescut un 20% i el seu resultat net és positiu, de manera que els beneficis es reinverteixen en la seva activitat. El 2017 va ser un any una mica més fluix per al centre -va tancar amb 43 milions d’euros- perquè van caure algunes convocatòries de projectes europeus. Actualment, l’Eurecat dona servei a prop de 1.500 empreses -la meitat de les quals són pimes catalanes- i té una plantilla de més de 650 empleats entre els seus 11 centres de treball.

Durant el 2018, l’entitat també ha culminat la integració amb el Leitat de Terrassa, que va arrencar l’any passat. “Hem acabat d’endreçar les unitats tecnològiques per evitar que se solapin les inversions i tenir una oferta conjunta”, va explicar ahir Xavier Torra, president de l’Eurecat. A més, també està ultimant la integració jurídica del CTM de Manresa, especialitzat en tecnologies de la sostenibilitat i materials metàl·lics. De fet, el president va admetre que ja no queden gaires més centres tecnològics per integrar a l’Eurecat, que ja s’ha expandit per tot el territori català. El setembre passat el centre va traslladar-se a unes noves oficines al districte del 22@ de Barcelona.

La funció principal de l’Eurecat és estimular les empreses perquè innovin a través de projectes de recerca i proves pilot. Té una vuitantena de patents, set spin-offs i 65 iniciatives del programa europeu Horizon 2020 . Tot i així, Torra va remarcar que la missió del centre tecnològic no és “acumular actius” ni fer la funció d’un viver d’empreses.

Nou pla estratègic

Els plans de Torra per al futur de l’entitat passen per situar-la més a prop dels centres tecnològics punters d’Europa. L’Eurecat aspira a facturar 175 milions d’euros el 2025 i superar els 1.700 treballadors entre tots els seus centres. A més, Torra va afirmar que vol estrènyer la seva relació amb les universitats i aprofitar els recursos disponibles per arribar a completar més projectes.