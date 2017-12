La UE defensa que el Popular valia un euro però es nega a publicar l'informe que ho justifica

Europa manté l'opacitat. Elke König , la presidenta de l'organisme europeu que va encarregar-se de la resolució de Banco Popular, la JUR , ha comparegut aquest dilluns al Congrés de Diputats per retre comptes de l'operació que va acabar amb l'absorció per part de Banco Santander del Popular per només un euro. En una compareixença plena de retrets, König ha defensat que un euro era el preu "adequat", el que fixava el mercat. Al mateix temps, però, es nega a fer públic l'informe sencer que justificaria aquesta afirmació.

En una compareixença en què tots els partits sense excepció han retret a König l'opacitat de l'operació, la presidenta d'aquesta entitat ha assegurat que la quantitat d'un euro està justificada perquè concorda amb "els termes comercials que eren apropiats després de la valoració que en va fer el comprador independent i donades les circumstàncies". A més, ha augmentat que, just després d'adquirir el Popular, el Santander va haver d'injectar 7.000 milions al Popular que va aconseguir a través d'una ampliació de capital. Però Europa continua entossudida en la "confidencialitat de l'operació".

Què ha passat amb el Banco Popular?

La presidenta de la JUR ha reiterat la seva determinació a no publicar alguns dels informes que es van elaborar durant les decisions de resolució del Popular. Segons König , van considerar que l'informe de resolució i d' avaluació del Popular contenia informació confidencial sobre el sector. Tot i això, arran d' un recurs que va presentar Aeris Invest , la societat de l'inversor xilè Andrónico Luksic , que va perdre 100 milions de dòlars amb la liquidació del Popular, la JUR haurà de fer-ne públics una part, encara que no tots. Sobre aquest fet, aquesta economista alemanya ha assegurat que l'estan "avaluant" amb la intenció de publicar "una versió editada" a la pàgina web de l'organisme i abans de finals d'any.

Això sí, König ha mantingut en tot moment el seu posicionament defensant que aquesta informació ha de continuar sent "confidencial" perquè conté informació clau per al negoci de Banco Popular, ara en mans del Santander.

Una "festa" per als advocats

König ha reconegut que qualsevol resolució és "intrusiva" i que genera accions legals, però ha qualificat de "festa" per als advocats la situació que s'ha generat quan centenars de petits accionistes han recorregut no només a la justícia espanyola sinó també a l'europea per reclamar compensacions i buscar responsables.

Per això, el que sí que ha volgut remarcar la presidenta de la JUR és que a principis del 2018 es publicarà un altre informe, dut a terme per "un expert independent" que haurà de dirimir si els accionistes i creditors van quedar en una situació pitjor després de la resolució de la que s'haurien trobat en cas de concurs. Si fos així, les autoritats europees estarien obligades a compensar-los.