Europa tem repetir el trauma del 2008

Europa té por de repetir un escenari de crisi com el del 2008. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, va advertir dimarts als líders europeus que, sense una resposta coordinada entre governs, les probabilitats de reviure una recessió com la de fa 12 anys es multipliquen.

De fet, en el cas espanyol, el Fons Monetari Internacional va indicar ahir mateix que el creixement del producte interior brut (PIB) espanyol serà inferior a l’1,6% previst inicialment, però no va concretar de quant serà la rebaixa.

Lagarde apuja el to

El BCE, preocupat per la complaença dels estats de la UE

Lagarde va parlar dimarts al vespre amb els líders europeus en la reunió per teleconferència que van mantenir per tractar possibles mesures fiscals per fer front a l’impacte de l’epidèmia sobre l’economia europea. Lagarde els va advertir que caldrà que impulsin mesures fiscals urgents per mitigar els efectes del Covid-19, que els analistes del banc creuen que podria causar una recessió. Segons el diari Financial Times, la crida a l’acció de la presidenta té com a objectiu posar fi a la que, segons el punt de vista de Lagarde, és una actitud massa complaent dels governs estatals en aquesta qüestió.

El consell de govern del BCE es reuneix avui. Després de la reunió, Lagarde farà públiques quines mesures de política monetària durà a terme el Banc Central per frenar l’impacte d’aquesta epidèmia mundial en l’economia i, sobretot, en el sector financer.

Reacció a nivell europeu

Els estats de la UE i la Comissió obren un fons de 25.000 milions

Com que les previsions que l’economia mundial patirà un fort sotrac -i fins i tot entrarà en recessió- per culpa del virus són cada dia més freqüents, els governs i la Comissió Europea van pactar la creació immediata d’un fons de 7.500 milions d’euros (ampliable a 25.000 milions) amb l’objectiu d’ajudar els estats membres de la UE a “contenir agressivament” l’expansió del virus, en paraules de la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. Els diners hauran de servir per donar suport financer al sector sanitari, a les petites i mitjanes empreses i al mercat laboral.

A més, els governs van acordar flexibilitzar el compliment dels objectius de dèficit perquè, en cas de necessitat, els països puguin augmentar la despesa pública a fi de pal·liar els efectes negatius d’una davallada de l’activitat econòmica causada pel coronavirus. De fet, la cancellera alemanya, Angela Merkel, coneguda per ser la principal valedora de l’austeritat a la UE i de la contenció de la despesa pública, va declarar ahir que caldrà abandonar provisionalment la contenció pressupostària i adoptar “mesures extraordinàries” en matèria fiscal.

En la mateixa línia, a Catalunya, la Generalitat està ultimant un pla de mesures per mitigar els efectes del Covid-19 sobre l’activitat econòmica, que presentarà avui mateix el president Quim Torra, segons va anunciar el vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

Itàlia augmenta la despesa

El govern aparca els objectius de dèficit i injectarà 25.000 milions

Un dels primers països a fer cas de les reclamacions de Lagarde va ser Itàlia. Més enllà dels acords a nivell comunitari, l’executiu italià va anunciar un paquet d’estímuls econòmics de fins a 25.000 milions d’euros per fer front a “les dificultats que el país està experimentant a causa del coronavirus”, va explicar el primer ministre del país transalpí, Giuseppe Conte. Segons el ministre d’Economia, Roberto Gualtieri, el pla es posarà en marxa divendres amb un decret que detallarà com es gastaran 12.000 milions d’euros, que aniran destinats a “enfortir la resposta del sistema de salut”. La resta serviran de “reserva per a possibles i futures intervencions”, segons va exposar.

Itàlia és l’estat membre de la UE més afectat pel coronavirus i, des de diumenge passat, ha imposat severes restriccions de moviments i fortes mesures de control sobre la població per evitar que s’estengui el contagi. En moltes zones, els hospitals estan col·lapsats.

El govern preveu destinar també fons a garantir l’ajornament de fins a 18 mesos dels pagaments d’hipoteques sobre primer habitatge per als treballadors que pateixin reduccions o suspensions de la seva jornada laboral. Així mateix, el ministre va afegir que l’executiu crearà “regles especials” per a autònoms i empleats temporals perquè puguin dilatar en el temps tant pagaments com les contribucions a la seguretat social. “Ningú perdrà la feina pel coronavirus”, va assegurar Gualtieri.

Sobre si aquesta mesura incrementarà el dèficit públic fins a superar el 2,2% manat per la Comissió Europea, el ministre va indicar que “el nivell de dèficit es definirà més endavant”. No obstant, Roma, que ja havia demanat autorització a Brussel·les per desviar-se 0,3 dècimes, reclama ara que aquesta desviació sigui d’1,1 punts, és a dir, que el dèficit per al 2020 acabi situant-se en el 3,3% del PIB. Després de la reunió d’ahir, el govern italià confia obtenir el vistiplau de la Comissió.

Contundència a Londres

Baixada del tipus d’interès i 34.000 milions de despesa extra

Al Regne Unit, la reacció és encara més contundent que a Itàlia. El Banc d’Anglaterra -equivalent britànic del BCE- va anunciar una rebaixa sorpresa dels tipus d’interès de mig punt, fins al 0,25%, informa Quim Aranda. A més, el govern del primer ministre, Boris Johnson, va anunciar un programa de despesa extraordinària per fer front a l’epidèmia consistent en 34.000 milions d’euros entre estímuls fiscals i ajudes directes a l’economia.

El Dow Jones perd un 20% en un mes

L’índex Dow Jones de la Borsa de Wall Street acumula una baixada del 20% des de fa un mes després d’una altra jornada negra. Aquest dimarts la baixada del Dow Jones va ser del 5,86%. En canvi, les borses europees van viure una jornada més tranquil·la. L’Íbex-35 va perdre un 0,34%, la Borsa de Frankfurt va caure un 0,35%, la de Londres un 1,40% i la de París un 0,57%, mentre que la de Milà, en el país europeu més afectat pel coronavirus, va repuntar lleugerament i va guanyar un 0,33%.