Zuckerberg llança al Brasil els pagaments a través de WhatsApp

"Enviar i rebre diners serà tan fàcil com compartir fotografies". Ho serà, almenys, per als usuaris de WhatsApp i, de moment, només per a aquells que visquin al Brasil, però Mark Zuckerberg va fer oficial ahir el llançament de la promesa eina per fer pagaments a través de la popular aplicació de missatgeria mòbil. En una publicació a Facebook, el propietari de la xarxa social (i també de WhatsApp i Instagram) va indicar just això: que la intenció és simplificar l'intercanvi de diners entre particulars i permetre a petits negocis vendre a través de WhatsApp. "Per fer-ho utilitzarem Facebook Pay, que garanteix una manera segura i coherent de fer els pagaments a través de totes les nostres aplicacions", va explicar Zuckerberg, que també va anunciar que en el projecte hi col·laboren bancs locals del Brasil: el Banco do Brasil, Nubank, Sicredi i Cielo, "el processador de pagaments líder per a comerciants" del país.

En un comunicat, la companyia va avançar altres detalls com que la intenció és que quan un usuari vinculi el seu número de targeta a qualsevol dels comptes que tingui en aplicacions de l'univers Facebook, aquella informació sigui vàlida per a totes les altres plataformes o que es demanarà o bé un PIN de sis dígits o bé l'empremta per confirmar les transaccions. També van explicar que, de moment, només s'acceptaran pagaments fets amb targetes dels bancs brasilers que s'han sumat al projecte i amb Visa i Mastercard. Finalment, que els negocis hauran d'abonar una quota similar a la que han de pagar quan accepten transaccions amb targetes convencionals, d'un 4% aproximadament.

El propietari de la companyia ja havia anunciat en la conferència anual que organitza Facebook, la F8, que els pagaments a través de WhatsApp arribarien a diversos països el 2019. L'objectiu, va dir, era utilitzar les oficines de Londres per desenvolupar qualsevol eina relacionada amb aquestes transaccions econòmiques digitals. Les proves, però, s'havien fet a l'Índia, així que tot apuntava que aquest país seria el primer on s'instal·laria la funcionalitat oficialment. Malgrat això, tal com apunta TechCrunch (un mitjà nord-americà especialitzat en el sector), la companyia encara no ha aconseguit resoldre la batalla regulatòria que li impedeix estendre els pagaments a través de l'aplicació més enllà del milió d'usuaris als quals va donar accés en una mena de prova pilot. Així, al final s'ha decantat pel Brasil, que és el segon mercat en nombre d'usuaris i que també sonava (amb Mèxic i Indonèsia) com a possible país de llançament oficial.

Sigui com sigui, amb aquest moviment la companyia iguala les capacitats de totes les aplicacions que posseeix: al novembre va anunciar que Facebook Pay estaria disponible al mateix Facebook i al xat de missatgeria que hi té associat per a usuaris dels Estats Units. I ara la funció ja està disponible a Espanya, un mercat que està entre els deu més importants pel que fa a usuaris.

WhatsApp és propietat de Zuckerberg des del 2014, quan Facebook va anunciar que la comprava per un total de 19.000 milions de dòlars (llavors, gairebé 14.000 milions d'euros). La quantitat va sorprendre a tothom, sobretot tenint en compte que en aquell moment WhatsApp tenia només 55 treballadors en nòmina i que la transacció finalment va acabar superant els 21.000 milions de dòlars (uns 17.000 milions d'euros aquell any). Des de llavors s'apunta que la intenció de l'empresari era trobar com monetitzar l'aplicació: el llançament dels pagaments mòbils pot ser una manera d'intentar-ho.