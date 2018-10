El 'Financial Times' diu que "els pitjors temors sobre l'economia catalana no s'han complert"

Un any després que les grans personalitats del món polític i econòmic abracessin el discurs de la por per desacreditar les accions del govern català, diversos agents han reduït l'impacte del procés sobre l'economia del país. Ho va dir Brussel·les en el seu moment i ho ha recordat el 'Financial Times' aquest dimarts.

"Mentre les tensions polítiques segueixen sent agudes, el panorama econòmic a Catalunya es presenta més satisfactori" del previst, explica el mitjà. "Els pitjors temors dels inversors i dels líders empresarials no s'han complert", afegeix.

A més, el rotatiu recorda que l'economia catalana segueix creixent per sobre l'economia espanyola. Durant el segon trimestre d'aquest any el PIB a Catalunya va registrar una variació del 3,1%, mentre que el percentatge a Espanya va ser de quatre dècimes menys (2,7%).

Segons el conseller delegat d'una gran firma industrial catalana esmentada pel 'Financial Times', l'efecte de la situació política a la seva empresa "ha sigut bàsicament zero". Aquest mateix directiu destaca que hi ha "molt soroll al voltant de la política" però adverteix que "tothom, especialment la premsa, exagera l'impacte real" que pot tenir. El diari també recorda que Catalunya té "un fort sector exportador" que l'ha blindat davant les tensions locals.

Finalment, el mitjà anglès ressalta les inversions que diverses companyies estrangeres com Microsoft, Siemens o Amazon han fet a Barcelona al llarg de l'últim exercici. A més, davant la fuga d'empreses que es va registrar després de l'1-O, una part important de les estrangeres van quedar-se.