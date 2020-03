Fins a 203 treballadors afectats per expedients de regulació pel coronavirus

Un total de 17 empreses a Catalunya han registrat expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que afecten fins ara 203 treballadors, "per causes atribuïdes als problemes derivats del coronavirus", segons les xifres comptabilitzades fins divendres pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

L'autoritat laboral "treballa en l'escenari que durant els pròxims dies hi pugui haver un increment del nombre d'empreses que recorrin a aquesta mena d'expedients per l'afectació del coronavirus", han explicat aquest dissabte fonts de la conselleria.

De fet, ja hi ha grans empreses que han convocat els representants sindicals els pròxims dies, com ara les dues grans firmes de l'automoció, Seat i Nissan, que han previst reunions de la direcció amb els comitès d'empresa dilluns amb la possibilitat de plantejar ERTOs perquè han hagut d'aturar les plantes per falta de subministraments.

A més, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya –format pel departament de Treball de la Generalitat, sindicats i patronals– es reunirà aquest dissabte una vegada se sàpiguen les mesures associades a l'estat d'alarma anunciat pel govern espanyol.

En aquesta reunió s'analitzarà i s'actualitzarà el document de recomanacions per a empreses i empleats sobre la manera d'actuar als centres de treball –incloent-hi el foment del teletreball–, aprovat pel mateix consell dilluns passat.

Suspensió de contractes a la restauració

El Gremi de Restauració de Barcelona ha recordat a tots els seus associats que tancar és una mesura "adequada i indispensable" que s'ha d'aplicar de manera immediata en una situació de força major com l'actual. També demana facilitats a l'administració per suspendre contractes de la plantilla i poder-los readmetre quan tornin a obrir.

Aquest dilluns hi ha una reunió prevista entre els restauradors i representants de l'Ajuntament de Barcelona: "Confiem que servirà per anunciar mesures de caràcter econòmic com la carència de sis mesos en el pagament de taxes, cànons i lloguers municipals vinculats a activitats de restauració", ha avançat la patronal del sector.