Fira de Barcelona va superar l'últim trimestre del 2017 amb creixements malgrat la situació política

Fira de Barcelona va tancar el 2017 amb uns resultats rècord i una facturació de quasi 188 milions d'euros, i va superar la incertesa política de l'últim trimestre de l'any "sense cancel·lar cap esdeveniment i amb creixements", segons ha explicat aquest dimarts el director general de la Fira, Constantí Serrallonga.

És més, el primer executiu de la Fira ha indicat que "en un moment complicat, la Fira ha tirat endavant" i ha remarcat que tampoc hi ha hagut afectacions a mig termini, i no hi ha cap alarma en les previsions de salons i esdeveniments dels anys 2019, 2020 i 2021.

La presidenta del consell general de la Fira i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha volgut remarcar que la situació política no ha afectat al Mobile World Congress (MWC) -que aporta el 37% dels ingressos de la Fira-, que s'inaugura el proper diumenge. Colau ha ressaltat que cal tornar quan abans millor a la normalitat institucional, però ha volgut remarcar que hi ha "plena confiança en la continuïtat del Mobile" i que hi ha voluntat entre les dues parts -Fira de Barcelona i GSMA, l'empresa que l'organitza-, però ha destacat que "qualsevol esdeveniment vol estabilitat institucional i política".

Els responsables de la Fira han fet balanç de l'exercici del 2017 i han anunciat l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a créixer en superfície assumint la gestió del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) a partir del 2021, quan acaba l'adjudicació als actuals gestors, la companyia GL Events CCIB, participada per la multinacional francesa GL Events (80%), l'Ajuntament de Barcelona (12%) i el Gremi d'Hotels de Barcelona (8%).

Així, la Fira de Barcelona passarà a gestionar aquest espai, a l'àrea del Besòs, durant 50 anys, en una operació d'adjudicació directa -sense concurs- per la qual Fira explotarà el recinte i pagarà un cànon anual a l'Ajuntament, segons ha explicat Serrallonga. Es tracta d'un recinte de 75.000 metres quadrats amb 38 sales polivalents i que, juntament amb l'auditori del Fòrum, permet acollir fins a 15.000 persones.

Resultats

La Fira va tancar el 2017 amb una facturació de 187,6 milions d'euros, xifra que és un 16% superior al pressupost inicial, i un 12% superior a l'any anterior. Respecte a l'any 2015, que és més comparable pel número de salons, la facturació va augmentar un 24,6%.

Els resultats abans d'impostos i amortitzacions (ebitda) va arribar a 21,2 milions d'euros, un 4% més que el 2016 i un 59,5% superior al 2015. Per al 2018, Serrallonga ha indicat que té l'objectiu d'arribar als 190 milions d'euros de facturació.

Per la seva banda, el president del consell d'administració de la Fira, Josep Lluís Bonet, ha remarcat el lideratge de la Fira de Barcelona a Espanya i al món, amb un impacte econòmic a Barcelona i la seva àrea de 2.600 milions d'euros i 40.000 llocs de feina. Bonet ha remarcat que la Fira dona beneficis però, una cosa més important, "és motor de l'economia i de la societat". "Estem a la 'champions' de les fires i de vegades fins i tot la guanyem", ha indicat, però també ha alertat que per mantenir-se en el primer nivell cal "estabilitat política i social".

Relleu en la presidència

Una situació política que afecta a la pròpia Fira. A la presentació de resultats hi ha anat l'alcaldessa, el president i el director de la Fira, i el president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, però no hi havia representació de la Generalitat, que forma part del consell general. A més, Bonet està com a president en funcions del consell d'administració, ja que el seu càrrec s'havia d'haver renovat però l'alcaldessa, com a presidenta del consell general, no ho ha volgut fer fins que la situació es normalitzi.

En aquest senti, Ada Colau s'ha mostrat confiada en que "aviat hi haurà Govern i es tornarà a la normalitat institucional" per poder convocar un consell general de la Fira que pugui posar fil a l'agulla del relleu en el consell d'administració.

Respecte al negoci Firal, Constantí Serrallonga ha incidit en la internacionalització com un dels puntals i, en aquest sentit, ha anunciat nous salons organitzats per Fira de Barcelona a Mèxic, l'Índia, el Brasil, i fins i tot a la ciutat firal per excel·lència, Frankfurt. A més, aquest 2018 hi haurà nous salons, com un dedicat a l'ocupació dels joves, que serà paral·lel al Saló de l'Ensenyament, o un saló dedicat al gas natural i el gas liquat.