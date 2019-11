Florentino Pérez es ven dues autovies de peatge a l'ombra a Catalunya

La constructora ACS, que presideix Florentino Pérez, s'ha venut al fons britànic Hermes Infrastructure un 74% de la seva filial d'autovies Iridium, que controla dues vies amb peatge a l'ombra a Catalunya: l'Eix Diagonal (Vilanova-Vilafranca-Manresa) i Reus-Alcover, segons ha comunicat la constructora a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

L'operació inclou quatre autovies més, una a Castella-la Manxa, una altra a Castella i Lleó, l'A-21 a Navarra i la Santiago-Brion a Galícia. L'operació comporta valorar Iridium en 950 milions d'euros, per la qual cosa ACS haurà ingressat pel 74% de la concessionària uns 700 milions d'euros. L'operació comporta uns guanys per a la constructora que presideix Florentino Pérez de 40 milions d'euros. La venda està condicionada a les autoritzacions de les autoritats, entre elles la Generalitat, perquè és l'administració titular de dues de les concessions.

Iridium mantindrà la propietat del 26% de la concessionària que no ha venut, i continuarà amb la gestió i operació de les vies amb contractes de servei amb la nova propietat i la participació en els òrgans d'administració i gestió de les diferents concessions.

Les dues autovies catalanes afectades són propietat 100% d'Iridum. L'Eix Diagonal acumula una inversió de quasi 400 milions d'euros i té 67 quilòmetres. Aquesta autopista es finança per peatge a l'ombra, és a dir, la Generalitat paga a la concessionària per cada vehicle que hi circula, i té marcada la fi de la concessió l'any 2042.

L'altra via, la Reus-Alcover, que forma part de la C-14, té una inversió acumulada de 72 milions d'euros. La concessió és de només 10,2 quilòmetres i també es gestiona per peatge a l'ombra, amb una concessió fins a l'any 2038.

40 milions de guanys

Amb la venda d'aquestes autovies el grup ACS que presideix Florentino Pérez guanya 40 milions d'euros, i sobretot es desfà de deute, amb la qual cosa podrà iniciar noves inversions. Iridium, a més de les autovies que ara s'ha venut, també va ser propietària de les autopistes de peatge de Madrid R-2, R-3 i R-5, que van fer fallida.

ACS, no obstant això, continua tenint un gran pes en les autopistes de peatge a Catalunya a través d'Abertis, companyia de la qual té pràcticament la meitat del capital (30% de forma directa i 20% a través de la filial Hochtief), després de l'oferta pública d'adquisició que va fer amb la italiana Atlantia.

Algunes d'aquestes autopistes que gestiona Abertis a Catalunya tenen a prop la fi de la concessió, com és el cas de l'AP-7 sud, que acaba aquest any, i l'AP-7 nord i l'AP-2, que s'acaben el 2021. El mateix any també s'acabaran les concessions de la C-32 nord i de la C-33, que també gestiona Abertis.