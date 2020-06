Fluidra aixeca els ERTO abans d’hora i amplia plantilla pel boom de piscines

Només cal fer una cerca a Google amb les paraules “comprar piscina desmuntable Fluidra” per saber que adquirir-ne una per a aquest estiu és una missió impossible. La multinacional catalana és una de les empreses que, lluny d’afectar-los la crisi del covid-19 , han tingut la sort de registrar un augment de vendes, tot i que a l’inici de la pandèmia no s’ho esperaven.

Just començar l’abril, amb el confinament total, Fluidra va presentar dos expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a Espanya, on la majoria del negoci es concentra a Catalunya. Un afectava 70 treballadors de tres de les empreses de la línia industrial; l’altre, el canal comercial, i hi estaven inclosos 124 empleats. En els dos casos els ERTO eren de dos mesos, però -també en els dos casos- es van retirar gairebé en la seva totalitat al cap d’un mes. Fins i tot a la fàbrica que tenen a Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), de la línia industrial, no van arribar a aplicar-se mai.

El motiu? El boom de demanda de piscines que van tenir a partir de Setmana Santa, sobretot de desmuntables, però també de nova construcció. “La demanda es va disparar en ple confinament. El clima enrarit va ajudar a despertar la predisposició de pensar en l’estiu”, asseguren a l’ARA des de la companyia. Aquest boom ha provocat que la multinacional hagi exhaurit tot l’estoc de les piscines desmuntables des de finals de maig, malgrat que s’ha ampliat la plantilla de producció en un 25%.

Augment de la demanda

L’increment de la demanda d’aquestes piscines respecte a un any enrere és del 50%. “No creix més per falta d’opcions. No tenim més capacitat per servir fins a l’agost”, reconeixen els portaveus de la multinacional. La companyia afegeix que, al tractar-se d’un producte estacional, l’únic que poden fer ja a aquestes altures de l’any és començar a planificar la pròxima temporada d’estiu.

Pel que fa a les piscines d’obra, l’increment ha sigut més discret, però ja ha arribat al 15%. “En aquesta línia hem estat limitats per les restriccions en la construcció durant el confinament, fins que va començar la desescalada”, puntualitza l’empresa. D’aquest tipus de piscines -afegeix- se’n construeixen al llarg de tot l’any.

Aquest boom de vendes arriba després de tancar el primer trimestre de l’any, en el qual el benefici va baixar fins als 1,6 milions. En el primer trimestre de l’any passat la companyia havia registrat pèrdues a causa de la compra de l’empresa Zodiac, però si s’exclouen aquests costos extraordinaris en realitat la companyia va guanyar 5,9 milions. Les vendes van fregar els 316 milions, gairebé un 1% més que un any enrere, segons va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Quan es van donar a conèixer els resultats del primer trimestre, el president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ja va deixar clar que mantenien el pla d’inversió previst tot i la pandèmia. “Estem convençuts que ens trobem en una posició forta”, va dir. El boom ho corrobora.