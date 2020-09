Foment exigeix que el govern espanyol prorrogui els ERTO 'sine die'

Els rebrots de covid-19 al llarg de l'estiu han contribuït a fer que l'agost hagi estat un mal mes per a l'atur, després de la lleugera millora registrada al juliol. Per a la patronal catalana Foment del Treball, les dades d'agost obliguen a prorrogar sine die els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a tots els sectors de l'economia. Així ho ha expressat en un comunicat com a reacció a les xifres de l'atur registrat publicades aquest dimecres pel ministeri de Treball.

L'organització empresarial assegura que indicadors com l'afiliació de treballadors a la Seguretat Social o la contractació han millorat en els últims mesos, però insisteix que "queda molt camí per recórrer per absorbir l'atur generat des de l'inici de la crisi del covid-19". Per fer front a aquesta situació, Foment proposa introduir modificacions normatives que afavoreixin l'activitat empresarial, permetin flexibilitzar les condicions de treball i redueixin els costos laborals per a les companyies.

La posició de Foment, que no posa data a la fi dels ERTO, va més enllà de la que ha expressat el president de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista a El Periódico. El dirigent de la patronal espanyola demana que els expedients es puguin allargar fins al juny del 2021 i exigeix al govern de Pedro Sánchez que no distingeixi entre sectors en aquesta quarta pròrroga.

Garamendi adverteix que el turisme haurà de rebre un "tractament especial", però que això no vol dir abandonar ningú. "No només parlem del turisme, sinó de molts sectors i subsectors que s'han vist afectats. És fonamental recuperar aquesta imatge de l'«Espanya segura»", ha afirmat. El representant dels empresaris espanyols també ha assegurat que ara és l'hora que els ajuntaments i les administracions territorials comencin a abaixar impostos com l'IBI.

La Generalitat també reclama pròrrogues

Per la seva banda, la Generalitat no ha volgut posar una data de caducitat concreta als ERTO, però ha proposat que s'allarguin mentre es mantinguin les mesures per evitar l'expansió del covid-19. El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha demanat al govern espanyol que tingui "mirada llarga" i que aprovi pròrrogues de cara a l'any vinent. "Creiem que la solució a això és allargar els ERTO per evitar que aquests s'acabin convertint en expedients de regulació d'ocupació definitius", ha indicat.

"Les empreses tenen l'espasa de Dàmocles al 30 de setembre, i això és un error; la seva planificació no és a curt termini, sinó a mitjà i llarg termini", ha dit l'alt càrrec del Govern. A més, Ginesta ha defensat que la prestació d'atur que reben els empleats que es troben en un ERTO no es redueixi a partir del sisè mes. En les condicions actuals, els empleats passaran a cobrar el 50% i no el 70%.