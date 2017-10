Freixenet decideix mantenir la seu social a Catalunya

El consell d'administració de Freixenet ha decidit aquest dimarts no traslladar el domicili social a l'estat espanyol i mantenir-lo a Sant Sadurní d'Anoia. En un comunicat, la cavista explica que no mou la seu perquè les "noves circumstàncies" de retorn a "l'ordre constitucional i estatutari democràtic", amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, no ho aconsellen.

El president de la companyia, Josep Lluís Bonet, va afirmar a principis d'octubre que ell mateix proposaria el canvi de seu social del grup en cas que hi hagués una declaració unilateral d'independència. No obstant, ahir l'empresari va refredar aquesta posició i en un acte al Cercle d'Economia va assegurar que ara es replantejava la mesura.

Tot i que divendres el Parlament va proclamar la República, la companyia creu que s'ha produït un "canvi els últims dies en la situació política i jurídica a Catalunya" que l'empeny com a empresa "catalana" i "espanyola" a contribuir a la "recuperació de la normalitat econòmica".

D'aquesta manera, Freixenet no segueix les passes de l'altra gran empresa del sector del cava a Catalunya, Codorniu, que va decidir traslladar la seu social de Sant Sadurní d'Anoia a la Rioja el 16 d'octubre.