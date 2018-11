Freixenet prescindeix de les seves mítiques bombolles en l'anunci d'aquest Nadal

Després de 46 anys, Freixenet ha evaporat del seu anunci de Nadal les mítiques bombolles i ha eliminat les cares de famosos. L'anunci d'enguany està compost per quatre escenes de celebració: una família en una casa rural, una parella que s'acaba de comprar un pis, un grup de mil·lennials a la platja i una gran festa. Les acompanya una versió modernitzada de la cançó 'Night and day', popularitzada per Frank Sinatra.

"És un anunci dirigit al gran públic, inclosos els mil·lennials, que són exigents i crític, i poc consumidors de cava", ha explicat aquest dijous durant la presentació de l'anunci Martina Obregón, responsable de màrqueting de Freixenet.

El que sí que ha mantingut l'anunci són els colors daurats i el brindis. S'estrenarà a televisió el diumenge 9 de desembre en dos formats, un de 30 segons i un altre de 10, i per internet amb una versió de 40 segons.

Triplicar la producció de 'prosecco'

Freixenet aspira a tancar el 2018 incrementant “entre un 2 i un 3%” les vendes del mercat nacional, amb l’objectiu de “ser líders” dins el sector dels escumosos. El conseller delegat de la companyia, Pedro Ferrer, ha assegurat que els objectius “no són molt ambiciosos” però ha remarcat que preveuen millorar lleugerament les vendes gràcies a la introducció del 'prosecco' al mercat espanyol.

Segons Ferrer, l’escumós italià elaborat per Freixenet està tenint una acollida “exitosa”, tant a nivell nacional com internacional, i preveuen triplicar-ne la producció des d’ara fins el 2020.