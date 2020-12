Les vendes de Freshly Cosmetics creixen un 140%, fins als 30 M€, l'any de la pandèmia

L'empresa de cosmètics naturals Freshly Cosmetics acabarà aquest any, marcat per la pandèmia de covid-19, amb una facturació a prop dels 30 milions d'euros, un 140% més que l'any anterior, segons ha informat aquest dilluns l'empresa nascuda a Reus, que preveu tancar l'exercici amb un benefici d'uns 3,5 milions d'euros.

La companyia, que el 2019 tenia una plantilla de 113 empleats, ja s'acosta als 200 i l'any que ve preveu continuar les incorporacions amb la contractació d'una vintena de professionals de desenvolupament web.

Malgrat la situació difícil de l'economia, l'empresa espera continuar creixent i arribar a una facturació de 55 milions d'euros el 2021. La companyia no aturarà les inversions l'any vinent i ha comprat dues parcel·les a l'Incasòl per aixecar un nou centre logístic a Gandesa, que es començarà a construir al gener.

Serà el tercer centre logístic de la companyia, al polígon industrial la Plana de Gandesa, amb una superfície de 14.000 metres quadrats i que permetrà augmentar les operacions logístiques fins als 200 milions d'euros. El projecte, realitzat per IDP i que suposa una inversió de quatre milions d'euros, estarà acabat a finals del 2021 i es dissenyarà amb un enfocament respectuós amb el medi ambient, amb producció fotovoltaica pròpia i materials sostenibles, segons ha informat la companyia. Aquest centre logístic es preveu que generi 150 llocs de treball en tres anys.

Tot i que entre els mesos de març i maig la marca no va enviar comandes a causa de la pandèmia, Freshly Cosmetics ha multiplicat les vendes en gran part per la seva campanya de Black Friday, Freshly Black Week. Només aquesta promoció va suposar una facturació de 7 milions d'euros, amb més de mig milió de productes venuts en una setmana.

Expansió internacional

La companyia ja fa enviaments a tot Europa, però té com a prioritat per al 2021 expandir-se pel continent i posicionar-se com a marca a Itàlia, França i Bèlgica, com ja ha fet aquest any a Portugal. L'objectiu és duplicar la facturació fora d'Espanya, que actualment representa el 10%.

A més, Freshly Cosmetics ha obert aquest any la seva primera botiga física a Madrid –la segona a Espanya– i ha llançat una nova línia de productes naturals per a mascotes amb el nom de Freshly Pets.