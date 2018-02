Front del Banc d'Espanya i la CNMV per "l'alt risc de frau" de les criptomonedes

"Fins ara, cap emissió de criptomoneda o ICO ha sigut registrada, autoritzada o verificada per cap organisme supervisor a Espanya". Més contundents que mai, el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) han emès aquest dijous un comunicat conjunt per alertar els inversors de "l'alt risc de pèrdua i frau" de les divises digitals. En el text, tots dos organismes apunten que la circulació d'aquestes monedes és molt limitada i que no es poden considerar "un bon dipòsit de valor ni una unitat de compte estable".

De fet, els organismes recorden que la volatilitat del seu valor ha provocat "variacions extremes en el preu" d'aquestes monedes. Així doncs, apunten que el valor mitjà del bitcoin va escalar dels 850 euros als més de 16.000 a mitjans de desembre, però la moneda ha estrenat el 2018 amb caigudes de fins al 20% en un sol dia. Cap a les 12.00 h d'aquest dijous, el seu valor se situava al voltant dels 8.480 dòlars. "Una persona que hagués comprat bitcoins a finals del 2017 i els vengués avui patiria pèrdues molt notables", apunten els reguladors.

En aquest sentit, el Banc d'Espanya i la CNMV també han tornat a alertar sobre les anomenades ICO (ofertes inicials de criptomonedes), una via per finançar projectes que s'ha popularitzat en l'últim any, tant per a 'start-ups' com per a empreses consolidades. En aquest sentit, avisen que comprar tokens no implica que aquests inversors es puguin beneficiar de les garanties que la normativa preveu per a qui adquireix productes bancaris o d'inversions. Així doncs, recorda que ja s'han registrat fraus i esquemes piramidals amb ICO que feien servir el fons per a altres finalitats o simplement no tenien un model de negoci prou consolidat.

Precisament, les ICO es caracteritzen per tenir una dimensió global, ja que les criptomonedes són divises descentralitzades i, per tant, sense lligams amb el banc central d'un únic país. Per al Banc d'Espanya i la CNMV, però, això implica que cal un posicionament conjunt dels reguladors per abordar la qüestió a escala internacional.

El PP vol que l'Estat sigui "origen de noves criptomonedes"

Precisament, ahir el grup parlamentari del PP va presentar una proposta perquè l'Estat sigui "líder en projectes de 'blockchain'" i es creïn les "condicions adequades perquè Espanya sigui origen de noves criptomonedes". Els populars van recalcar la seva voluntat d'avançar en la regulació del fenomen, encara que també van assenyalar que cal tenir en compte els riscos que comporten i el seu "component especulatiu".

En una roda de premsa celebrada al Congrés, el portaveu adjunt del PP a la Comissió d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Teodoro García Egea, va plantejar que l'Estat necessita les reformes necessàries "per atreure inversió, talent i ocupació especialitzada, i lideri aquesta transformació digital entorn de les transaccions internacionals i la tecnologia 'blockchain'.

Entre les propostes del PP, el grup suggereix que hi hauria una quantitat mínima a partir de la qual un particular estaria obligat a informar els reguladors de les seves operacions amb criptomonedes. D'altra banda, també demana que les cases de canvi de monedes digitals i els serveis que guarden les claus per fer-les servir hagin de seguir la normativa de blanqueig de capitals i, per tant, hagin de demanar la identificació als usuaris.