Fusions bancàries a la vista: el Banc d'Espanya les veu "clarament possibles"

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, veu "clarament possible" un escenari de fusions entre bancs com a eina per resistir la crisi provocada per la pandèmia de covid-19. El supervisor s'ha mostrat convençut que hi ha "marge" per a integracions tant entre entitats espanyoles com de diferents països europeus, abans d'entrar en un escenari d'oligopoli. El missatge arriba el mateix dia que Luis de Guindos, actualment vicepresident del BCE, ha posat pressa als bancs perquè reprenguin les fusions.

Hernández de Cos ha dibuixat un panorama complicat però no catastròfic per a les entitats bancàries. En una conferència, ha explicat que els marges de generació de beneficis de les entitats s'han reduït amb la pandèmia, i que en alguns casos s'han situat per sota del cost de capital, i ha destacat que la incertesa sobre l'evolució del covid provoca que els bancs no sàpiguen a quin nivell de morositat s'hauran d'enfrontar. Per tot plegat, el governador ha convidat les entitats a invertir en tecnologia per modernitzar el seu model de negoci i buscar maneres de mantenir els marges de benefici.

Tot plegat per evitar un escenari perjudicial per a tothom en què els bancs, segons ha explicat, hagin de tallar l'aixeta del crèdit, cosa que seria molt negativa, atès que, segons les dades que ha presentat, el 2020 acabarà amb el 70% de les empreses amb necessitats de liquiditat. Tot i així, ha llançat un missatge de tranquil·litat per als financers que l'escoltessin: "De cara als pròxims mesos, l'ICO podria cobrir el 75% de les necessitats de crèdit" de les empreses, ha assegurat.

En aquest context, no ha volgut descartar alguna fusió bancària que contribueixi a fer el sector "més resistent". Hernández de Cos ha assegurat que el nivell de competència del sector és "elevat", fins i tot amb empreses no purament bancàries, cosa que fa que no hi hagi "impediments" per a alguna fusió.

Hernández de Cos demana consens polític

El governador no ha volgut desaprofitar l'ocasió, en ple debat sobre com s'ha d'encarar la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, per demanar "consens" en les decisions econòmiques que es prenguin per sortir de la crisi. "Ajudaria en termes de credibilitat", ha apuntat Hernández de Cos, que va ser nomenat pel PP però ha comptat amb el vistiplau del govern socialista pel seu perfil tecnòcrata. Així, no s'ha allunyat de l'ortodòxia econòmica quan, d'una banda, ha recomanat prorrogar els ERTO fins que l'escenari macroeconòmic sigui més benigne i, de l'altra, ha receptat "una agenda de reformes ambiciosa" i "el disseny d'un pla de sanejament dels comptes públics", a implementar quan es consolidi la recuperació.

En aquest sentit, ha mantingut el vaticini que el PIB espanyol creixerà en dobles dígits el tercer trimestre –l'entitat que lidera farà públiques les seves previsions d'aquí dues setmanes–, tot i que s'ha mostrat recelós que els rebrots puguin causar "efectes negatius" en l'economia.