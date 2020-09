Guindos alerta que el pitjor de la crisi del covid-19 serà l'atur

Si la contracció econòmica actual no tenia precedents, per intensitat i velocitat, la recuperació serà, de la mateixa manera, "incerta, incompleta i desigual per sectors i per països". Amb aquest escenari treballa el Banc Central Europeu (BCE) i així ho ha traslladat Luis de Guindos, antic ministre d'Economia espanyol i ara vicepresident de l'entitat. Aquest alt responsable del BCE ha explicat en una conferència organitzada per l'associació de periodistes APIE, la Universitat Menéndez Pelayo i el BBVA que cal preparar-se perquè aquesta recuperació que esperen que sigui "intensa" el tercer trimestre no ho sigui tant en el camp del mercat laboral.

"Últimament estem veient que el nombre de persones acollides als ERTO [expedients de regulació temporal de l'ocupació] europeus ha anat caient d'una forma relativament important, però si mirem els PMIS, que indiquen el comportament de diferents sectors econòmics, el que es veu és que en la seva evolució les dades d'ocupació són més dèbils que les dades respecte a l'evolució econòmica", ha especificat. I aquesta, ha afegit, és una de les qüestions "fonamentals" que caldrà investigar. Però no l'única. Per exemple, Guindos ha explicat també que esperen que la inflació continuï a la baixa i que no preveuen un repunt en aquest sentit fins al 2021. "Veiem que la demanda estarà dèbil, i això tindrà efectes depressius en termes d'inflació", ha apuntat.

A tot això s'hi sumarà la fràgil situació del teixit bancari. La crisi d'aquest sector, segons el seu discurs, ve de lluny: hi havia problemes de valoració d'actius que estaven a nivells molt elevats, igual que els nivells d'endeutament i de palanquejament del sector públic i privat, així com uns bancs amb una rendibilitat molt reduïda. "El retorn del capital [els guanys del banc per un producte o una cartera de clients] estava abans de la pandèmia entorn del 6%, mentre que el cost del capital demandat pels inversors estava entorn del 12%", ha contextualitzat el vicepresident del BCE.

La qüestió és que la crisi provocada pel covid-19 ha ampliat aquesta diferència: "La rendibilitat sobre el capital està aquest any per sota del 2% i per a l'any vinent s'espera que sigui del 3%". La conseqüència principal és que la valoració de les accions dels bancs europeus hagi caigut més d'un 30%, per sobre de les caigudes detectades en els bancs nòrdics o nord-americans. I la seva recepta: la fusió. "Els ajustos de costos i la consolidació s'han fet molt més imprescindibles per la crisi: les fusions poden ser útils a nivell nacional i transfronterer –ha llançat–. Aquesta consolidació s'hauria de dur a terme de forma ràpida i urgent". En tot moment ha defugit de parlar de països concrets, però al preguntar-li pel cas de la banca espanyola ha dit que aquesta recomanació li és aplicable, sobretot, perquè el país s'ha trobat amb "una caiguda del PIB més intensa que la mitjana europea".

Més enllà d'això, el discurs de Guindos s'ha centrat en repassar tot el que ha fet el BCE davant d'aquesta situació. "La resposta ha sigut d'una rapidesa i una intensitat sense precedents", ha afirmat. Res a veure, ha dit, amb la resposta que es va donar a la crisi del 2009. Segons ell, la por de l'entitat era la fragmentació dels mercats (sobretot del deute públic) i la contracció del crèdit. "Ara com ara, en referència fonamentalment al que han sigut les tendències financeres, les mesures han tingut un impacte positiu", ha afegit. Això sí, segueixen preocupats pels nivells d'endeutament. "Un dels llegats d'aquesta crisi serà la ràtio deute públic-PIB", que calculen que estarà, ha afirmat, entre 15 i 20 punts per sobre d'on ho estava abans de l'esclat de la pandèmia.