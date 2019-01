El MWC tenia dues seus preparades per marxar de Barcelona l'any passat per la situació política

Un any després, el conseller delegat de la GSMA –l'associació organitzadora del Mobile– John Hoffman ho ha confirmat. En l'edició del 2018, el congrés ja tenia preparades dues seus alternatives per traslladar el Mobile World Congress fora de Barcelona per la situació política a Catalunya. "Estàvem preparats per cancel·lar l’esdeveniment i moure’l fora de Barcelona", ha insistit aquest dimecres el principal directiu de la GSMA.

En la roda de premsa de presentació de l'any passat, la GSMA va optar per un perfil baix sobre la permanència del MWC a Barcelona i es va limitar a demanar "un entorn estable i segur" per celebrar el congrés. Tots els rumors d'un possible canvi d'ubicació van ser descartats pels organitzadors i Hoffman va mostrar-se confiat que seria una edició "impressionant" tot i la situació política.

En canvi, avui el conseller delegat de la GSMA ha admès que l'any passat estava "extremadament preocupat" i ha assegurat que la patronal de les operadores havia organitzat un pla d'emergència perquè la cita mundial dels mòbils marxés de la capital catalana. En aquest sentit, ha confirmat que aquestes dues ciutats alternatives per acollir el congrés eren fora d'Espanya, però ha negat que fossin Lisboa o Dubai, que havien sonat per substituir Barcelona com a seus del MWC. "Dubai? Ni de conya", ha etzibat Hoffman. Amb aquestes paraules, també ha descartat que els organitzadors pensessin en Madrid com a alternativa a Barcelona.

Tot i així, el conseller delegat de la GSMA ha recordat que el contracte del MWC amb Barcelona encara té vigència com a mínim fins al 2023 i que "no veu motius" per abandonar la capital catalana abans que el contracte s'acabi o, fins i tot, més enllà d'aquesta data. De fet, ha afirmat que altres grans ciutats s'han ofert de manera reiterada per acollir el congrés, però ha assegurat que la majoria no compten amb unes instal·lacions com les de Fira de Barcelona.

Sobre la possibilitat que la vaga de metro (o una nova aturada dels taxistes) posi en risc el congrés, Hoffman ha desitjat "que no hi hagi disputes laborals" però ha recordat que ja es van recuperar després dels problemes de mobilitat de l'edició del 2016, quan la plantilla de TMB també va convocar una interrupció en els serveis. Pel que fa a la situació política de l'any passat, el conseller delegat de la GSMA ha dit que "afortunadament" no va ser un problema i assegura que va marxar alleugerit amb un sentiment de "feina ben feta". "La nostra feina és preocupar-nos per tot", ha afegit.

Les xifres i els ponents per al 2019

En l'edició del 2019, que se celebrarà del 25 al 28 de febrer, el MWC espera al voltant de 107.000 congressistes assistents. La catorzena edició del congrés dels mòbils a Barcelona acollirà fins a 2.400 exhibidors, més de 200 països i territoris i prop de 170 delegacions governamentals. Un cop més, l'esdeveniment es repartirà entre tres espais: el recinte de Fira de Barcelona a Gran Via, el de la Farga (també a Hospitalet de Llobregat) i el de Montjuïc.

El MWC assegura que deixarà un impacte econòmic de 473 milions d'euros a Catalunya respecte als 471 milions de l'any passat. A més, Hoffman va afegir que generarà 13.900 llocs de feina temporals durant el congrés i els dies previs de muntatge.

En les últimes edicions, la cita mundial dels mòbils ha rebaixat el protagonisme dels seus ponents, després de diversos anys amb el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, com a conferenciant estrella. Entre d'altres, enguany el MWC comptarà amb les xerrades del conseller delegat de Microsoft, Satya Nadella; el del fabricant de cotxes Daimler, Dieter Zetsche; o el de Vodafone, Nick Read.

Segons Hoffman, el tema central d'aquesta edició del MWC serà la connectivitat intel·ligència. El 5G tornarà a ser una de les innovacions més comentades en el congrés, així com l'internet de les coses o els canvis tecnològics en la indústria dels continguts.