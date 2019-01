GVC Gaesco entra en la inversió robòtica d'InbestMe

GVC Gaesco s'ha convertit en un nou soci d'InbestMe, la plataforma tecnològica d'inversió automatitzada amb seu a Barcelona. A més, la companyia de la família Vallvé tindrà un seient en el consell d'administració de la companyia d'inversió basada en la tecnologia.

InbestMe ha tancat una ronda de finançament per un import d’1,3 milions d’euros, que ha permès l’entrada a l’accionariat del hòlding GVC Gaesco com a principal soci estratègic, així com d’altres empreses tecnològiques i inversors privats. GVC Gaesco es converteix així en soci de la tecnològica amb un 5,5% del capital. Després de tancar la ronda, InbestMe té un capital total d'1,8 milions d'euros, participada pels socis fundadors, GVC Gaesco i inversors privats.

L’objectiu d’aquesta ampliació de capital és accelerar el creixement de la companyia, multiplicant significativament la seva cartera de clients fins a superar els 4.000 i els 100 milions d’euros en volum d’actius gestionats en un any, així com desenvolupar noves àrees de negoci, ha explicat InbestMe.

La companyia preveu noves ampliacions de capital en el termini d’un any. GVC Gaesco obre la porta a una associació més estratègica entre les dues companyies per explorar vies de col·laboració de negoci en un futur pròxim. InbestMe va començar la seva activitat el març del 2017 com a agència de valors supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), gestionant carteres d’inversió amb la tecnologia robo-advisor (inversió automatitzada). Les seves carteres diversificades estan formades exclusivament per fons indexats.

El 2018 es va convertir en el primer robo-advisor en oferir un servei de gestor financer personal i llançar les primeres carteres automatitzades temàtiques amb alta exposició a inversió socialment responsable.

Segons el conseller delegat d'InbestMe, l'entrada de nou capital permetrà "donar l’impuls necessari al nostre model de negoci, que s’ha consolidat com a alternativa altament eficient per a les necessitats d’un nou perfil d’inversor, eminentment digital" i l'aliança amb un soci estratègic del sector financer com GVC Gaesco permetrà generar sinergies.

Maria Àngels Vallvé, presidenta de GVC Gaesco, afirma: "Aquesta operació no és una inversió merament de capital sinó marcadament estratègica per al grup, ja que ens obrirà la possibilitat d’explorar nous públics i noves metodologies de treball de la mà d’un aliat tecnològic que opera en un nínxol de mercat".