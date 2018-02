Gas Natural Fenosa guanya 1.360 milions el 2017, un 1% més

Gas Natural Fenosa va aconseguir un benefici net de 1.360 milions d'euros el 2017. La xifra representa un 1% més que l'any anterior i, segons ha anunciat aquest matí la companyia, compleix amb l'objectiu previst en el pla estratègic de l'empresa.

El resultat brut d'explotació va assolir els 3.915 milions d'euros, i en aquest cas, la xifra sí que representa un descens del 16,1% respecte al 2016, una vegada recalculada la discontinuïtat dels negocis de distribució i comercialització de gas a Itàlia, la distribució de gas a Colòmbia, la d'electricitat a Moldàvia i la generació elèctrica a Kènia.

La companyia energètica també ha anunciat que a partir d'aquest any tira endavant un nou pla d'eficiències per al període 2018-2020, que ha suposat uns costos de captura no recurrents el 2017 de 110 milions d'euros. Sense considerar aquest efecte, així com l'impacte d'Electricaribe, la disminució del resultat brut seria menor, del 8,8%, segons ha informat aquest dimecres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Aquesta disminució es concentra en el negoci d'electricitat a Espanya, on l'evolució s'ha vist afectada per factors climatològics, amb contracció de la producció hidràulica per a Gas Natural Fenosa del 71,4%. El resultat brut d'explotació de l'activitat internacional va representar un 48,5% del total, mentre que el 51,5% restant corresponia a les activitats a Espanya.