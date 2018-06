Gas Natural passa a dir-se Naturgy

Gas Natural Fenosa, la primera multinacional d'origen català, canvia de nom. A partir d'avui passarà a dir-se Naturgy.

El canvi de nom no és el primer de la companyia en els seus 175 anys d'història, que ha passat per Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas, Catalana de Gas y Electricidad, Gas Natural SDG i Gas Natural Fenosa.

El president executiu de la companyia, Francisco Reynés, ha justificat el canvi de nom perquè Gas Natural vol ser una energètica global que no es pot identificar amb un sol tipus d'energia, com el gas.

540x306 Francisco Reynés en la roda de premsa prèvia a la junta d'accionistes. / ANDREA ZAMORANO/ACN Francisco Reynés en la roda de premsa prèvia a la junta d'accionistes. / ANDREA ZAMORANO/ACN

La companyia "ha canviat de nom diverses vegades", ha dit Reynés, que ha explicat que s'ha buscat "un nom d'aspiracions internacionals, digitalitzable, curt i amb tots els atributs d'una companyia energètica i no només una part". "Apostem pel gas natural, però no només per aquest tipus d'energia, i volem que se'ns reconegui com una companyia energètica i no només de gas", ha dit.

La companyia ha celebrat aquest dimecres per primer cop la seva junta d'accionistes a Madrid, ja que va traslladar la seu social després del referèndum de l'1-O, i és la primera vegada que l'ha presidit Francisco Reynés, que va assumir tot el poder executiu de la companyia fa quatre mesos en substitució de l'anterior president, Isidre Fainé, i el conseller delegat, Rafael Villaseca.

Reynés ha tingut paraules d'agraïment per a Villaseca i, sobretot, per a Isidre Fainé, de qui ha dit que va "ser valent" en fusionar els càrrecs de president i conseller delegat "amb un parell de nassos", i li ha donat les gràcies per encarregar-li a ell la feina.

Sobre el trasllat de la seu social a Madrid, Reynés, en una trobada amb la premsa, no ha volgut dir si es pot considerar definitiu. "El meu pare em va ensenyar que res és per mai o per sempre", ha respòs Reynés diplomàticament a un periodista de Madrid, i ha afegit que dir que és un trasllat per sempre "és molt presumptuós". La decisió d'un nou trasllat, ha dit, la prendrà el consell "si ho considera oportú": "res es per sempre".

Una nova època

El canvi de nom de la companyia no obeeix només a raons de màrqueting, sinó que marca un nou moment en la companyia amb el segell personal de Francisco Reynés com a primer executiu. Reynés, que va arribar a l'energètica d'Abertis, ja ha viscut un canvi important a Gas Natural: la sortida de Repsol del capital, que es va vendre el seu 20% a Rioja Bidco, format pels fons CVC i Corporación Financiera Alba.

Així, els fons s'han convertit en base accionarial d'una companyia en la qual Criteria (el hòlding inversor de La Caixa) té un 24%, GIP un 20% i Rioja Bidco un 20%, i on també tenen un pes important en l'accionariat l'algeriana Sonatrach (4%) i Capital Group (3%).

Reynés, que demà presentarà a Londres el pla estratègic de la companyia 2018-2022 –que ha retardat la seva presentació per poder donar-li el seu segell personal–, ha dit que estarà marcat per la creació de valor, la simplificació de la gestió, centrar-se en els negocis estratègics i en els països estratègics, i buscar una rendibilitat mínima a la gestió.

En aquest sentit, ha explicat que el pla estratègic està traçat a buscar el creixement orgànic i no preveu compres, malgrat que si hi ha oportunitats s'estudiaran però sempre sense una obsessió per fer adquisicions i amb molta disciplina per assegurar-ne la rendibilitat.

En aquest sentit, ja ha explicat algunes desinversions, com la venda d'un 20% de Nedgia (la distribuïdora de gas a Espanya) per 1.500 milions, la venda del negoci a Itàlia per 736 milions i la venda de la distribució de gas a Colòmbia per 468 milions.

Reynés, a més, ha deixat molt clar que en aquest moment Gas Natural no està estudiant cap operació d'aquest tipus. Una manera de sortir al pas dels rumors sobre una possible fusió amb EDP. "Avui dia no estem involucrats en cap operació, ni de compra ni de venda", ha sentenciat.

Canvi en la gestió

Reynés vol introduir un canvi en la gestió de la companyia. Ja ha començat a muntar una estructura més simple, amb tres vessants: una unitat de gestió de negoci, una altra de gestió corporativa i una per a gestió de projectes amb inici i final que afecten tota la companyia. "Tenim més de 200 societats, ho hem de simplificar i reduir al mínim", ha assegurat Reynés.

La simplificació ha començat també pel consell d'administració, que ha reduït la seva composició a dotze membres, sis dominicals (dos per Criteria, dos per GIP i dos per Rioja), cinc independents i un conseller executiu, que és ell mateix. També ha suprimit comissions, i el mateix Reynés ha assumit les funcions de president i les de conseller delegat.

A més a més, ha destacat la composició d'aquest consell, amb presència de membres de diferents perfils: de gestió, econòmics, enginyers i jurídics.

Reynés ha traçat els objectius que vol per a la companyia: "simplicitat, focalització, eficiència, disciplina d'inversió i innovació". I ha dit que les diferents àrees de negoci s'hauran de centrar en aportar caixa.

Sostenibilitat

Reynés ha deixat clar que la sostenibilitat, les baixes emissions i les renovables són al radar de la rebatejada companyia. Per això ha lligat el futur de les centrals de carbó i nuclears de la companyia al fet que les inversions que s'hagin de fer per complir amb les emissions siguin rendibles. "No es faran inversions que no siguin rendibles perquè els diners no són nostres, sinó dels accionistes", ha dit.

L'exemple són dues societats africanes de les quals l'empresa ha anunciat la venda avui mateix. Gas Natural Fenosa ha obtingut uns 76,3 milions d'euros per la venda de les seves participacions en les societats africanes Kangra Coal Proprietary Limited de Sud-àfricà, una mina de carbó; i AEP Energy Africa Limited (AEP) de Kènia, una central amb grups de gasoil.

Reynés també ha indicat que espera un bon creixement del negoci del gas per a la mobilitat, no només amb cotxes, sinó també en vaixells i camions. "És una gran oportunitat de futur", ha dit.