Artadi exigeix les competències del sector davant "la deixadesa" de Madrid en el conflicte entre taxistes i VTC

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha exigit aquest migdia el traspàs de competències del sector del taxi i les llicències VTC davant "la deixadesa de l'actuació de l'Estat", que segons Artadi "ha provocat la situació que vivim ara mateix". La consellera ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, i amb comandaments policials per analitzar les conseqüències originades per la vaga d'aquest sector i els problemes de mobilitat que s'estan generant.

Artadi també ha explicat que "l'estat dels traspassos" és un dels punts que es tractaran a la reunió de la Comissió Bilateral, prevista per dimecres, entre la Generalitat i el govern espanyol. "A més a més, volem veure quines respostes té l'Estat, així com les seves propostes per solucionar aquesta situació", ha subratllat la consellera.

La portaveu del Govern també ha recordat que l'Àrea Metropolitana de Barcelona té "més marges" i ha afegit que la Generalitat s'ofereix per treballar de manera conjunta i "explorar aquests marges". També ha remarcat que dimarts que ve se celebrarà una reunió amb la direcció general de Transports del departament de Territori i Sostenibilitat, a la qual està confirmada l'assistència del sector del taxi per treballar conjuntament amb el Govern "les possibles solucions en el marc de la situació actual".

Foment fa una crida a la calma per negociar

Per la seva banda, el ministeri de Foment ha avançat aquest migdia, en un comunicat, que durant les pròximes hores convocarà oficialment les principals associacions i federacions tant de taxistes com dels vehicles de transport amb conductor (VTC) a diferents reunions la setmana que ve, per tractar els problemes que detecta cada part.

La convocatòria de Foment arriba després que la vaga de taxistes en contra de les llicències VTC, que va començar fa tres dies a Barcelona, s'hagi començat a estendre amb aturades del servei en altres punts d'Espanya com ara Madrid, la Rioja i Palma. El ministeri ha fet una crida "a la calma" i ha sol·licitat a les associacions de taxistes mobilitzades a Barcelona i Madrid "el retorn a la normalitat, com a pas previ i necessari per avançar cap a una solució conjunta amb totes les administracions afectades".

A Catalunya el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que "des del principi del conflicte es van activar els serveis d'emergència". La vaga, que provoca talls de trànsit al centre de Barcelona –els taxistes han estacionat al mig de la calçada de la Gran Via des del carrer d'Entença i fins a Girona–, també ha col·lapsat els accessos a l'aeroport.

Buch ha recordat que els serveis de mobilitat afectats per la vaga a la ciutat de Barcelona són competència del consistori, però ha matisat que sí que "recomanaria a l'Ajuntament que, davant una situació de la reducció de la mobilitat, incrementi la xarxa de transports públics".