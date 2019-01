La Generalitat demanarà 8.000 milions a l'Estat aquest any, un 16% menys que l'any passat

La Generalitat demanarà prestats 8.071 milions d'euros a l'Estat aquest any, un 16% menys que l'any passat.

Així ho ha precisat en una entrevista a l'agència Efe el vicepresident econòmic, Pere Aragonès, que ha recordat que en aquesta ocasió els diners no es demanaran al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), sinó a un fons diferent de l'Estat, el Fons de Facilitat Financera (FFF). El fet que la Generalitat hagi aconseguit complir els objectius de dèficit li permet abandonar el FLA, que té uns requisits tècnics més exigents que el FFF.

"Com s'ha complert l'objectiu de deute i dèficit, i amb el període mitjà de pagament a proveïdors, les mesures de control molt més estricte desapareixen", ha assegurat Aragonès, que ha afegit que la Generalitat ja no tindrà l'obligació de presentar plans d'ajust a Hisenda, com havia de fer quan era al FLA.

Tot i que el FFF també és un fons que depèn de l'Estat, Aragonès assegura que deixar el FLA "és el pas previ que han seguit les comunitats que ja han començat a emetre (deute) en els mercats", com fan Madrid o Andalusia. "De fet Andalusia es finança en part mitjançant el Fons de Facilitat Financera i en part amb emissions de deute", ha apuntat el conseller d'Economia.

"És important per a la Generalitat anar seguint aquest camí, perquè volem tornar a finançar-nos en els mercats i no acudir a l'administració de l'Estat", ha remarcat Aragonès, que ha opinat que l'exministre Cristóbal Montoro va usar el FLA els últims anys "com un instrument de recentralització política".

Un 73,2 % del deute de la Generalitat, el passiu de la qual suma 78.506 milions d'euros, ja està en mans de l'Estat, segons dades del Banc d'Espanya consultats per Efe.

Dels 8.071 milions que es demanaran a l'Estat, 7.703 corresponen a venciments, 125 milions a liquidacions negatives i 243 milions se sol·liciten per cobrir el límit de dèficit autoritzat per a 2019, que és del 0,1 % del PIB català.