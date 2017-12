El frau fa perdre a la Generalitat 800 milions de recaptació d'impostos

260x366 Els impostos que gestiona l'ATC són una immensa minoria respecte als que recapta la Hisenda espanyola / XAVIER BERTRAL Els impostos que gestiona l'ATC són una immensa minoria respecte als que recapta la Hisenda espanyola / XAVIER BERTRAL

Un de cada quatre euros que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) hauria d'ingressar per impostos s'acaben perdent. Així ho quantifica un informe encarregat per l'organisme per calcular la bretxa fiscal ('tax gap') dels tributs que gestiona la Generalitat, un mecanisme que serveix per calcular el frau fiscal. L'informe, fet per l'Institut d'Economia de Barcelona, es basa en les dades de liquidació del 2014, exercici en què la diferència entre recaptació potencial i real va ser de 789,8 milions d'euros, el 26,5%.

El càlcul té en compte els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, el de successions i donacions, el del patrimoni i el que grava les estades en establiments turístics, que representen el 90% de la recaptació de l'ATC. Els problemes més importants es presenten en l'impost sobre el patrimoni, on el 'tax gap' arriba a 340,9 milions d'euros, el 44,3% del total. El director de l'estudi, Alejandro Esteller, afirma que els principals problemes són una infradeclaració dels actius financers situats a l'estranger i no declarats (58%) i l'aplicació incorrecta de l'exempció corresponent a les participacions en empreses familiars (37%) o per joies, obres d'art i vehicles incorrectament declarats, entre d'altres.

L'impost de successions patia el 2014 una bretxa de 265 milions d'euros, el 41% del total, també originat per una infradeclaració dels actius principalment localitzats i no declarats a l'estranger. L'impost de transmissions patrimonials perdia pel camí 154 milions (un 10,4%) i la taxa turística, uns 17 milions (un 29%).

La ubicació d'actius no declarats fora d'Espanya complica l'acció de control per part de l'Agència Tributària. De fet, l'informe calcula que, sense tenir aquests actius en compte, la bretxa fiscal es reduiria al 18,5%, percentatge sobre el qual l'ATC podria realment actuar.

L'estudi és una de les 28 mesures posades en marxa pel departament d'Economia i Hisenda per lluitar contra el frau fiscal en el període 2015-2018. Des que es va posar en marxa s'han fet aflorar 510 milions d'euros.