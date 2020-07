La Generalitat renova per la via ràpida la concessió de Marina Palamós durant 15 anys més

La Generalitat ha decidit renovar per la via ràpida la concessió perquè l'empresa Nàutic Palamós continuï gestionant el port de Marina Palamós. El contracte, que es va adjudicar l'any 1990 amb una durada de trenta anys, va expirar el mes de maig passat. Ara el departament de Territori i Sostenibilitat ha optat per renovar l'adjudicació de manera directa, sense obrir el concurs a altres possibles interessats.

Marina Palamós es va construir en plena febre per fer nous ports esportius a Catalunya durant els anys 90. A més d'aquest port, se'n van fer d'altres per tot el país, des de Llançà i Calonge fins a Platja d'Aro i Mataró, Vilassar o l'Ametlla de Mar, entre d'altres.

En el seu moment el contracte per fer Marina Palamós se'l va endur Nàutic Palamós, una empresa controlada per OHL, la constructora de Juan Miguel Villar Mir. Però el 2003 OHL es va vendre l'empresa a un grup d'empresaris catalans encapçalats per Luis Conde, propietari de la firma de caçatalents Seeliger y Conde i president del Saló Nàutic. L'import de l'operació no s'ha fet mai públic.

Canvi de criteri

Veient que el contracte s'acabava el 2020, fa dos anys el comitè executiu de Ports de la Generalitat va acordar obrir els tràmits per convocar un nou concurs amb el qual es tornés a adjudicar la concessió de Marina Palamós. La decisió del Govern va ser que el concurs es fes a través d'un procediment restringit. Malgrat el que suggereix el nom, els procediments restringits impliquen que el concurs s'obri a totes les empreses que ho vulguin. És en una segona fase quan, un cop avaluades les primeres propostes, l'administració restringeix les empreses que poden presentar-s'hi. El procediment restringit també prohibeix explícitament la negociació amb els empresaris, segons explica la mateixa Generalitat.

Però les coses van canviar sobtadament el desembre passat. La Generalitat va aprovar una nova llei de ports que establia ( en la seva disposició addicional primera) que les concessions d'aquestes instal·lacions es podien prorrogar a la mateixa empresa concessionària sense necessitat de fer concurs.

651x366 Vista general del port esportiu Marina Palamós / DAVID BORRAT Vista general del port esportiu Marina Palamós / DAVID BORRAT

Després de l'aprovació de la llei, a finals d'abril, el president de Ports de la Generalitat, Isidre Gavín, va revocar els acords presos fins aleshores i va resoldre atorgar la concessió a Nàutic Palamós per quinze anys més, que és el termini màxim que permet la llei de ports.

A canvi de l'adjudicació, l'empresa s'ha compromès a invertir 15 milions en millores al port (un milió a l'any, de mitjana). A més, haurà de pagar a la Generalitat un cànon sobre el 7% dels ingressos que obtingui de l'explotació del port.

Actualment els propietaris de Nàutic Palamós són les societats Capsilime (controlada per Luis Conde) i Kailas MT (propietat de Germán Castejón, exdirectiu de Deutsche Bank a Espanya), amb un 45% del capital cada una. La resta és en mans de petits accionistes. El president de Nàutic Palamós és el mateix Luis Conde, mentre que Germán Castejón n'és el conseller delegat.

Beneficis estables

Com és habitual en les concessions, els resultats de la companyia han estat bastant estables. Nàutic Palamós ha tingut uns ingressos de 3 milions a l'any de mitjana entre el 2009 i el 2018, l'últim any amb dades disponibles. Els beneficis, també de mitjana, han sigut de 367.000 euros anuals. Consultada per l'ARA, la companyia no ha volgut fer cap valoració.