Glovo defensa que els seus repartidors no són falsos autònoms i demana "claredat" legislativa

¿Són falsos autònoms els repartidors de Glovo? La justícia no es posa d'acord però l'empresa manté que no ho són. La 'start-up' catalana ha reclamat aquest dijous seguretat jurídica i "claredat" legislativa perquè la incertesa perjudica l'empresa i frena les inversions, segons ha admès el conseller delegat de l'aplicació de repartiment a domicili, Òscar Pierre. "Tenim un entorn legislatiu que no és clar, és incert", ha subratllat el cofundador de la 'start-up'. Aquesta situació, segons Pierre, "té un impacte" negatiu davant els possibles inversors.

L'última sentència, d'un jutjat de Madrid, donava la raó a l'empresa i determinava que els repartidors de Glovo no són falsos autònoms, però la Inspecció de Treball manté oberts expedients en diferents comunitats autònomes i altres jutges han resolt que treballadors d'altres aplicacions, com Deliveroo, són falsos autònoms. Pierre ha criticat que, a diferència d'altres països, a Espanya no hi hagi cap proposta sobre la taula per legislar.

Davant la possibilitat que la justícia acabi obligant les empreses tecnològiques de repartiment a domicili a contractar els 'riders', Pierre ha assegurat que Glovo "s'hi adaptarà" per complir la llei. "Trobaríem la manera. Cambiaríem radicalment el perfil del repartidor", ha subratllat. Tot i això, el conseller delegat no ha aclarit l'impacte econòmic que tindria això sobre els comptes de l'empresa, que ha augmentat les pèrdues durant els últims mesos.

Òscar Pierre ha insistit a defensar el seu model empresarial, amb repartidors autònoms que tenen "un alt nivell de flexibilitat" laboral. "No ens agradaria arribar a aquest punt [d'haver de contractar els repartidors]. No és el model de negoci en què creiem", ha assegurat.

Expansió internacional

Malgrat que l'empresa catalana va registrar pèrdues el 2017, aquest any ha confirmat l'expansió internacional i ha multiplicat la facturació. Si el 2017 només tenia presència en tres països, el 2018 ja opera en 20 països, principalment a Europa i a l'Amèrica Llatina, i ha arribat als 2,5 milions d'usuaris únics. Glovo també ha obert aquest any el seu primer supermercat a Madrid per enviar la compra a casa, Super Glovo, i preveu obrir-ne a Barcelona a principis del 2019.

Entre els plans de futur, l'empresa preveu millorar el desenvolupament tecnològic i contractar 300 enginyers a Barcelona. També s'ha fixat com a objectiu triplicar els usuaris arreu del món, fins a arribar als 8,5 milions.