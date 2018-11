Glovo multiplica per 12 la seva facturació però incrementa les pèrdues

L'expansió de Glovo en territori espanyol ha disparat el volum de negoci de l'empresa, però els seus beneficis se n'han ressentit. Tal com recull aquest dimecres el diari 'Expansión', la 'start-up' amb seu a Barcelona va multiplicar per 12 la seva facturació l'any 2017: segons els comptes dipositats al Registre Mercantil, l'empresa va ingressar 14,2 milions d'euros a Espanya, mentre que aquesta xifra va ser d'1,24 milions el 2016.

Tenint en compte les vendes a l'estranger, la facturació de la companyia es va elevar fins als 17 milions d'euros. La millora en els ingressos, però, no s'ha traduït en un increment dels beneficis, sinó tot el contrari. Glovo va perdre 5,6 milions d'euros l'últim exercici, un milió més que l'any 2016.

Segons la mateixa empresa, l'increment en les pèrdues es deu essencialment a dos factors: la inversió necessària per aterrar a nous països i el pagament a la flota de repartidors. "Quan entrem en un nou mercat necessitem invertir molt en màrqueting i donar a conèixer el nostre servei", explica a 'Expansión' Eduard Ros, director financer de Glovo. En aquest sentit, la plataforma d'enviament a domicili ha arribat a una vintena de països durant l'últim any.

D'altra banda, el pagament als 'riders' va suposar un cost de quasi 20 milions d'euros el 2017, cinc vegades més que l'any anterior (4,3 milions). A hores d'ara, la firma compta amb uns 5.000 repartidors en una trentena de països.

Expansió a base de grans inversions

Glovo és la tercera 'start-up' catalana amb més inversió, només superada per LetGo i Privalia. La plataforma de repartiment ha aconseguit més de 152 milions durant els seus tres anys de vida. L'última injecció de capital que va anunciar la companyia fundada per Oscar Pierre va ser de 115 milions, i va comptar amb inversors com AmRest, propietari de Tagliatella, que va aportar 25 milions al projecte.

Aquesta última ronda es va anunciar al mateix moment en què va esclatar el conflicte entre els treballadors de l'aplicació i l'empresa. De fet, un grup de repartidors va interposar una denúncia davant la Inspecció de Treball per reclamar que se'ls reconegui com a falsos autònoms. En aquest sentit, una sentència d'una jutge de Madrid va dictaminar que la plantilla de Glovo no està formada per falsos autònoms.