Goin capta 1,6 M€ en una ronda amb el fons ‘fintech’ Anthemis

La start-up catalana Goin agafa embranzida. La companyia creada per David Riudor, Carlos Rodríguez i Gabriel Esteban ha aconseguit captar 1,6 milions d’euros de finançament en una nova operació liderada pel fons britànic especialitzat en fintech Anthemis. En total, en el seu primer any d’operacions l’empresa ha aconseguit prop de 2,5 milions de dòlars de finançament, després de tancar una primera ronda al maig de 625.000 euros amb la firma madrilenya KFund i diversos inversors privats. “És el primer cop que Anthemis inverteix en una empresa espanyola”, explica Riudor a l’ARA.

Aquest fons amb oficines a Londres, Nova York i Luxemburg també ha invertit en companyies tecnològiques com per exemple eToro, Simple Bank o Betterment. Goin és una guardiola virtual perquè els usuaris aconsegueixin estalviar sense adonar-se’n. Per exemple, permet arrodonir les compres que es fan en comerços o a internet per guardar els euros de diferència en un compte dins l’aplicació. A més, els fundadors també han desenvolupat una eina per automatitzar petites inversions en crowdfunding.

Amb aquesta injecció de capital, l’empresa vol consolidar-se a Espanya i preparar l’expansió internacional per a aquest 2019. “Necessitem créixer també en plantilla i doblar els 100.000 usuaris registrats en el primer quadrimestre de l’any”, apunta l’emprenedor. Segons l’empresa tecnològica, fins ara, per l’aplicació han passat 100 milions d’euros en transaccions i els seus usuaris ja han pogut estalviar o invertir tres milions d’euros a la plataforma.

La companyia compta amb un equip d’una vintena de treballadors a les seves oficines al 22@ de Barcelona, que preveu doblar durant aquest any. De fet, comparteix edifici amb altres start-ups destacades com Wallapop, Badi i Cabify.

Directiva financera al consell

A banda de l’entrada del fons Anthemis al capital de Goin, l’empresa també té al seu consell l’exdirectora general d’ING Direct a Espanya, Carina Szpilka. “És una de les persones clau de l’empresa”, afirma Riudor. La directiva del sector financer -també és presidenta de la patronal de l’economia digital Adigital-és inversora de Goin a través de KFund, però assessora en el seu dia a dia.