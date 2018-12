Goldman Sachs, acusada de malversació i suborn a Malàisia

El banc d'inversió nord-americà Goldman Sachs i diversos dels seus empleats, així com del fons d'inversió 1MDB, han sigut acusats aquest dilluns per la fiscalia general de Malàisia de suborn de funcionaris públics i de malversació de 2.700 milions d'euros en diverses operacions de compravenda de bons públics el 2012, segons un comunicat de la mateixa fiscalia.

Concretament, dos directius d'1MDB, Jasmine Loo Ai Swan i Jho Low, han sigut imputats per la fiscalia i dos extreballadors de Goldman Sachs, Tim Leissner i Roger Ng Chong Hwa, seran imputats "aviat", segons el comunicat. La fiscalia considera que els dos exempleats del banc nord-americà "van incitar" els directius del fons, propietat del govern malai, perquè subornessin diversos funcionaris per tal que s'adjudiqués a Goldman el contracte de tres emissions de bons.

Aquestes emissions de bons, per un valor total de 5.743 milions d'euros, van tenir lloc el 2012 i el 2013. Segons el comunicat, Goldman hauria cobrat 530 milions d'euros, sense comptar el capital malversat ni les comissions, una xifra que la fiscalia considera superior al que és habitual en aquest tipus d'operacions.

A més, la fiscalia general creu que els quatre implicats haurien presentat declaracions falses o manipulades per desviar 2.383 milions d'euros de la sortida a mercat d'aquests bons, per la qual cosa demanarà deu anys de presó per a cadascun.

El fons públic 1MDB és el centre d'una gran trama de corrupció a Malàisia, destapada el 2015. El fons va ser creat el 2009 amb l'objectiu d'atreure inversió estrangera pel llavors primer ministre Najib Razak, que ha de ser jutjat a Malàisia en els pròxims mesos. El govern dels Estats Units calcula que, amb la trama de corrupció al voltant d'1MDB, es van desviar més de 3.900 milions d'euros, dels qual uns 1.000 milions es van blanquejar als Estats Units mitjançant la compra d'immobles, iots, obres d'arts, joies i altres productes de luxe. La trama va afectar diverses personalitats nord-americanes del món dels negocis i la cultura, entre les quals Leonardo DiCaprio i Miranda Kerr.