González (BBVA): "Vam ser implacables en voler parar que Bankia sortís a borsa"

L'expresident de BBVA, Francisco González, ha assegurat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional que la seva entitat va ser "implacable" al resistir-se als interessos polítics i econòmics i no anar a la sortida a borsa de Bankia, la qual va pretendre parar amb la seva decisió "però desgraciadament no es va fer cas".

En qualitat de testimoni, González ha insistit que el debut borsari del juliol del 2011 va ser "una mala decisió" no només dels antics administradors de Bankia, liderats per Rodrigo Rato, sinó també d'"entitats i institucions que es van entestar a fer alguna cosa que no havia de fer-se". Així doncs, el banquer entén que va ser un "error" propiciat per les circumstàncies polítiques, però no "un delicte".

Sobre l'experiència del BBVA, ha relatat a la secció quarta de la sala penal que van començar a dubtar de si participar en l'operació després que els seus tècnics els donessin un preu "molt per sota del rang que feien servir els bancs col·locadors". Per això, González assegura que van buscar com a fet objectiu l'interès dels inversors internacionals, "que va ser zero".

"Vam ser implacables i vam dir 'no'. No podem entrar en una sortida a borsa de tal magnitud, en la qual els inversors institucionals no hi són. I sabem que va ser una decisió molt criticada perquè anàvem en contra d'interessos polítics, d'organismes molt importants", ha explicat González. El banquer ha incidit en el fet que, tot i que els bancs col·locadors del debut borsari de Bankia eren estrangers, "molt importants" i amb una àmplia nòmina de clients, van ser incapaços d'atraure inversors de l'exterior. "Estava clar que això no valia res", ha sentenciat González.