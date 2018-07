El Govern exigeix a Foment "concreció" i "decisions definitives" per resoldre el conflicte del taxi

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha demanat aquest dimarts al ministeri de Foment més "concreció" i "decisions definitives" per resoldre el conflicte del taxi. En roda de premsa després de la reunió del consell executiu, la també consellera de la Presidència ha lamentat la "imprecisió" de les propostes del govern espanyol per abordar les protestes del sector i li ha recordat que la vaga està provocant conseqüències negatives sobre la mobilitat i la imatge de Barcelona i la promoció turística de la ciutat i el país.

Artadi, que ha recordat que el conflicte es manté des del 2009 i que s'ha enquistat, confia que en la Conferència Nacional del Transport d'aquest dimecres s'avanci en el traspàs de les competències del sector a les comunitats. "El principal responsable del conflicte és el govern espanyol i cada any ens trobem el mateix per temes que demanem el traspàs de competències", ha insistit.

No ha volgut pronunciar-se, en canvi, sobre l'ocupació de la via pública per part dels taxistes, deixant clar que no és un aspecte que competeixi a la Generalitat. "És la Guàrdia Urbana qui ha de valorar com reacciona a l'ocupació, sobretot a la zona de la Gran Via", ha dit, afegint: "És l'Ajuntament qui ha de vetllar per la mobilitat i decidir quines accions pren".

El sector del taxi ha decidit mantenir la vaga almenys fins dimecres a la tarda després que representats del sector s'hagin reunit aquest dimarts amb el departament de Territori. A banda de la trobada amb la Generalitat, el taxi celebrarà una assemblea a Barcelona a les 16.00 h. En aquesta reunió, els taxistes decidiran si ofereixen serveis mínims mentre duri la vaga, una cobertura que fins ara no s'ha donat. Artadi ha considerat que, si el sector del taxi és un servei public, "s'hauria de treballar en la línia" que quan hi hagi vaga s'ofereixin serveis mínims a través de departament de Treball.

Responent la pregunta d'un periodista, la portaveu del Govern ha condemnat la "violència" dels taxistes, com ho faria -ha aclarit- davant de qualsevol altra tipus de violència, "feixista o de qualsevol persona que decideix agredir a una altra", i ha afegit: "La major part del sector del taxi està d'acord que la violència és un error i que no ajuda en la seva imatge".