Els taxistes mantenen la vaga almenys fins dimecres a la tarda

El taxi manté la vaga almenys fins dimecres a la tarda. Així ho ha assegurat aquest dimarts el portaveu de l'Associació Nacional del Taxi, Luis López, minuts després que representants del sector s'haguessin reunit amb el departament de Territori de la Generalitat. La trobada entre les dues parts tenia com a objectiu discutir el traspàs de les competències en matèria de mobilitat, actualment en mans del Ministeri de Foment. De fet, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va exigir la setmana passada el traspàs de competències del sector del taxi i les llicències VTC davant "la deixadesa de l'actuació de l'Estat".

També després de la reunió amb la Generalitat, els representants del taxi han anunciat que aquesta tarda decidiran si ofereixen serveis mínims mentre duri la vaga. Ho faran a partir de les 16.00 h, en una assemblea que ja estava prevista.

Una trobada cordial

Durant la trobada d'aquest matí entre la Generalitat de Catalunya i els taxistes s'ha mantingut un to cordial. Malgrat tot, la reunió havia començat amb certs aires de pessimisme. "Nosaltres des de Territori de moment no podem fer res, no us enganyarem", deien els representants de la Generalitat als conductors.

No obstant això, el secretari d'infraestructures i mobilitat, Isidre Gavin, s'ha mostrat molt satisfet després de la reunió amb els diversos sindicats del taxi de Barcelona i ha explicat que ha sigut un diàleg "profitós i sincer". En aquesta línia, Gavin ha indicat que ambdues parts (sindicats i Generalitat) volen aconseguir una convivència entre els taxis i els vehicles VTC "sense cap mena de tensió i amb una competència lògica, cadascú des del seu àmbit de treball".

El problema, ha dit, és "l'herència d'una actuació del govern central que no és la correcta” i que ara, ha lamentat, "ens toca gestionar". Per aquest motiu, Gavin ha asseverat que des de la Generalitat estan "disposats" a acceptar les competències però de forma "plena i efectiva", no com una "mera transmissió del problema".

Ábalos demana responsabilitat

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha apel·lat aquest dimarts a la responsabilitat dels taxistes perquè desconvoquin en aquesta mateixa jornada les aturades convocades a tot Espanya. En declaracions als periodistes a Sevilla, el titular de Foment ha apel·lat a la "consciència cívica dels que presten un servei públic, que no són particulars sinó persones que gaudeixen d'una llicència administrativa que els permet exercir un servei públic". Per aquest motiu els ha reclamat que desconvoquin avui mateix les mobilitzacions i que continuï el diàleg per resoldre aquesta situació.

Ábalos ha assegurat que ha escoltat "notícies esperançadores" sobre una possible desconvocatòria que "agradaria molt" al govern espanyol, sobretot després de la reunió que es va celebrar aquest dilluns al Ministeri amb els taxistes.

"Quan talles la Gran Via, totes les reunions van bé"

El portaveu del sindicat Elite Taxi i cara visible del sector, Alberto 'Tito' Álvarez, ha assegurat que "amb la Generalitat sempre hi ha hagut una relació fluida", però també ha afegit un matís. "Quan portes una setmana tallant la Gran Via, totes les reunions van bé", ha dit. Pel que fa al contingut de la trobada, Álvarez ha indicat que la Generalitat està "exigint que se li transfereixin totes les competències" però que fins demà, al Consell de Transport, "no veurem si es complirà o no".

Álvarez també ha destacat que des dels sindicats "només es conformaran" amb el traspàs de competències "tant a les comunitats autònomes com als municipis". "Exigim a Foment" ha dit, que de forma explícita, es cedeixi als ajuntaments la competència directa sobre la regulació del transport urbà. "Si no és fa així, s'està donant una puntada de peu i passant la pilota a la Generalitat", ha reiterat.