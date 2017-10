El Govern pagarà les ajudes de la PAC malgrat la intervenció dels comptes

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat efectua, aquesta setmana, la petició de 156 milions d'euros al Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) per a poder pagar, la setmana vinent, la bestreta del 70% dels ajuts directes desconnectats de la Política Agrària Comuna (PAC) del 2017, segons ha informat el propi departament.

Malgrat la intervenció per part de l'Estat dels comptes del Govern, el Departament d'Agricultura assegura que ha fet tot l'esforç per no aturar el pagament dels ajuts de la PAC.



El Departament és l’administració encarregada de gestionar els ajuts de la PAC que reben els pagesos i ramaders catalans, i, com a organisme pagador, sempre ha estat reconegut oficialment per Brussel·les.

Agricultura ha explicat que el sistema de gestió d’ajuts comunitaris implementat pel departament ha superat totes les auditories de la Comissió Europea, i és també l’únic organisme pagador europeu amb el reconeixement del prestigiós Institut Europeu per a les Administracions Públiques (EIPA), amb seu a Maastricht.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes són prop de 48.000 pagesos de Catalunya, que han demanat els ajuts de pagament bàsic, pagament verd, complement a joves i del règim de petits agricultors.



La petició de fons es realitza un cop finalitzats els controls de les Declaració Única Agrària (DUN) presentades pels sol·licitants dels ajut.



Durant el mes de desembre es farà el pagament de la resta de l’import dels ajuts, 66 milions d'euros. En total està previst que abans d’acabar l’any el Departament d’Agricultura haurà fet efectiu 222 milions d’ajuts directes de la PAC.



Els ajuts directes formen part del primer pilar dels ajuts de la PAC finançats en la seva totalitat pel Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA), amb un pressupost anual disponible per a l’Estat espanyol de poc més de 4.000 milions d'euros, dels quals a Catalunya se’n gestiona 265 milions.