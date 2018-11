El Govern destina dos milions d'herències a comprar pisos per a lloguer social

260x366 La seu de la conselleria d'Economia / CRISTINA CALDERER La seu de la conselleria d'Economia / CRISTINA CALDERER

La Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya ha traspassat dos milions d’euros procedents d’herències intestades a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons ha informat el departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda. L’objectiu és que l’Agència pugui adquirir –exercint el dret de tanteig i retracte– habitatges procedents d’execucions hipotecàries dels bancs per destinar-los al lloguer social.

Amb aquesta quantitat la Generalitat adquirirà 35 habitatges, la meitat dels quals són previsiblement a la ciutat de Barcelona i la resta en municipis de l’àrea metropolitana.



Els 2 milions d’euros són l’import obtingut, un cop deduïdes les despeses de manteniment i de gestió, de la venda de 15 dels 27 immobles procedents d’herències intestades que es van adjudicar el juliol passat a través de subhasta pública a l’alça: 8 són a la capital catalana.



A la quantitat obtinguda queda pendent sumar-hi l’immoble del carrer Blasco de Garay, 14, de Barcelona, que es va adjudicar provisionalment el juliol per 243.000 euros, atès que l’Ajuntament de Barcelona tenia un dret de tanteig que no ha exercitat. Això ha comportat allargar la tramitació de la venda de l’immoble i que, per tant, fins ara no s’hagi pogut fer el traspàs de l’import d’aquest habitatge. La Junta d’Herències té previst incloure la distribució d’aquesta herència aviat.



El Govern compleix així el compromís adquirit el 5 de juliol, quan la Generalitat va obtenir un total de 3,8 milions d’euros per la venda en subhasta pública de 27 immobles procedents d’herències intestades. Aleshores l’executiu es va comprometre a destinar de manera immediata 2,9 milions d'euros corresponents a la venda de 16 finques urbanes a la compra d’habitatge de lloguer social a la ciutat de Barcelona i municipis de l’àrea metropolitana. A aquesta quantitat s'hi han descomptat les despeses de manteniment i de gestió d’aquests immobles des que van ser heretats per la Generalitat.

D’altra banda, la Junta d’Herències ha aprovat traslladar un paquet de 57 finques urbanes a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya provinents d’altres herències intestades. L’objectiu és que s’estudiï la seva idoneïtat per ser destinades a donar resposta a les necessitats assistencials de les entitats socials de la Taula del Tercer Sector.

4 milions al desembre

Finalment, la Junta d’Herències de la Generalitat preveu distribuir, en la sessió que se celebrarà al desembre, 4 milions d’euros procedents de la liquidació d’herències intestades. Aquesta quantitat es destinarà a les finalitats assistencials i culturals que s’acordin, d'acord amb el que preveu la normativa successòria catalana.