El Govern estudia reobrir els centres comercials però el Procicat hi tindrà l'última paraula

La Generalitat estudia reobrir els centres comercials, tot i que descarta per ara que es pugui avançar al tram 2 del pla de desescalada. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha dit que l'obertura de centres comercials està sobre la taula i que l'estan acabant de valorar, i "més veient les aglomeracions" del pont de la Constitució a Barcelona. No obstant, el Govern deixa la decisió en mans del Procicat.

Budó, que ha titllat les imatges del pont de "preocupants", ha cridat a la responsabilitat per "evitar aglomeracions". A més, ha recordat que els criteris estableixen que no s'avanci de fase si la taxa de contagi està per damunt de 0,9 (actualment està al 0,97), per la qual cosa es descarta de moment un canvi de tram que sí que comportaria l'autorització d'obertura per als centres comercials amb una capacitat màxima del 30%.

"S'ha estat debatent en els últims dies sobre si les dades sanitàries permetien reobrir els centres comercials, però qui decideix és el Procicat", han assegurat a l'ARA portaveus del departament d'Empresa, que és la conselleria que gestiona les competències sobre comerç.

De moment, en el primer tram de la desescalada, els centres comercials poden obrir les portes, però només per permetre l'entrada a establiments autoritzats, com ara restaurants, bars, perruqueries, supermercats i botigues d'alimentació que hi hagi a l'interior. La resta de locals dels centres s'han de mantenir tancats, a diferència dels comerços que donen al carrer, que sí que tenen permès obrir.

Això crea una situació en què hi ha cadenes de botigues que tenen oberts establiments al carrer, però tancats els que es troben a l'interior del centre comercial. En la desescalada de la primavera, després de la primera onada de contagis del covid-19, els centres comercials van rebre autorització per obrir les portes amb l'entrada a la fase 2.

Protestes del sector

Davant d'aquesta situació, la patronal Barcelona Oberta, que agrupa els principals eixos comercials de la capital catalana, ha convocat aquest dimecres una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona en la qual ha exigit la "reobertura immediata" de totes les instal·lacions dels centres comercials.

Segons el sector s'han posat totes les mesures necessàries per ser espais segurs i s'ha invertit més de tres milions d'euros en controls d'aforament, eliminació dels espais d'oci, reforç de la vigilància per al control de l'acompliment de les mesures o dispensadors de gel hidroalcohòlic, entre altres coses.

Consideren que el fet que la Generalitat no permeti l'obertura és una mesura totalment "injusta i injustificada" que comporta un "dany irreparable" i cap benefici a la societat. Per això, els comerciants han reclamat al Govern que tingui en compte la importància de garantir la viabilitat del sector i que permeti la reobertura d'aquestes botigues, ja que aquesta pot ser l'"última oportunitat" del sector per salvar un any molt dur.

Juntament amb els representants dels centres comercials s'han manifestat empreses del sector del joc, com bingos i casinos, que també estan tancats des de finals d'octubre i reclamen poder obrir les portes.