El Govern implementarà la tecnologia 'blockchain' a l'administració per blindar la seguretat en el tractament de dades

Un dels acords de Govern d'aquest dimarts ha sigut l'impuls de la tecnologia 'blockchain' a l'administració catalana, amb la intenció de potenciar aquest sistema també entre la ciutadania i les empreses. Un sistema que ja es fa servir en altres països, com a Estònia, per registrar dades en l'àmbit de la salut garantint la privacitat.

Es tracta d'un sistema tecnològic avançat -conegut per la seva aplicació en les criptomonedes com el bitcoin- que pretén blindar la seguretat en el tractament de dades a l'administració i millorar la transparència i la traçabilitat de la informació. Segons explica el departament de Polítiques Digitals, pilotat per Jordi Puigneró, té múltiples aplicacions: s'aplicarà a la identitat digital catalana -permetrà fer tràmits amb l'administració i entre privats de forma "verificada"-; establir un canal "segur" entre el Parlament i la Generalitat per assegurar les comunicacions entre les dues entitats; protegir millor la informació respecte als ciberatacs; l'atorgament de les subvencions, i també en qüestions d'autoconsum d'energia.

El conseller Puigneró, en declaracions a l'ARA, assegura que és una tecnologia amb un "potencial similar a internet" als anys 90. En l'àmbit de la Generalitat, explica que un dels primers projectes en què es podrà aplicar és en la identitat digital, al llarg d'aquesta legislatura. Puigneró ho exemplifica de la manera següent: recorda que abans en les transaccions econòmiques presencials calia ensenyar el DNI per comprovar la identitat. El que vol fer la Generalitat amb la identitat digital i l'aplicació de la tecnologia 'Blockchain', afegeix, és donar fe en les transaccions de l'economia digital en territori català. Verificar que tothom és qui diu que és a internet.

"La identitat digital ha de servir per poder fer això [transaccions amb verificació d'identitat] en el món de la xarxa. No és una eina de control sinó una eina per afavorir l'economia digital, perquè entre privats també hi hagi la garantia de saber qui és qui", afirma Puigneró.

Aquesta tecnologia no està implementada a l'administració de l'Estat. Precisament a principis d'aquest mes de juliol el PP va presentar una iniciativa no de llei al Congrés de Diputats perquè s'impulsés també des del govern espanyol.

Vot electrònic

Un dels àmbits en què s'està estudiant arreu del món l'aplicació del 'blockchain', segons expliquen des del departament de la Generalitat, és el vot electrònic. Amb tot, no preveuen poder-lo implementar aquesta legislatura. Puigneró diferencia el vot electrònic en els processos interns de l'administració del vot en el procés electoral -que també depèn de l'impuls d'una llei electoral catalana.

Explica que ara per ara la tecnologia del 'blockchain' no es podria utilitzar en unes eleccions perquè una de les obligacions per llei, de qualsevol cita electoral, és que després de votar es destrueixin les paperetes. La tecnologia 'blockchain', d'entrada, precisament garanteix que no es pugui destruir la informació i es mantingui segura. "S'haurien d'establir mecanismes perquè es pogués destruir [abans d'aplicar-ho]", assegura.

Pla de treball interdepartamental

Per dur a terme la implementació, l'executiu ha acordat crear un grup de treball interdepartamental que elaborarà un pla i un calendari que englobi tots els àmbits de l'administració. S'enllestirà el 31 de desembre per activar-lo a partir del 2019. També preveu potenciar les empreses catalanes que l'estan impulsant.