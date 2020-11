El Govern injecta 13 M€ a l’automoció

El pla de reconversió del sector de l’automoció ja té xifres. El departament d’Empresa i Coneixement hi destinarà 13 milions d’euros, segons ha pogut saber l’ARA. Uns diners amb els quals es vol ajudar aquest sector a fer una transformació, forçada per la irrupció de l’electrificació dels motors, la digitalització i la connectivitat. Aquests canvis han impactat durament en la indústria catalana del sector, en què els últims mesos s’han viscut acomiadaments i tancaments, des de les plantes de Nissan als conflictes a Robert Bosch, TE Connectivity, Saint-Gobain Glass i Faurecia, entre d’altres.

Les ajudes, aprovades per la Generalitat la setmana passada, seran directes i s’articularan a través de la direcció general d’Indústria i l’agència ACCIÓ. Es calcula que se’n podran beneficiar fins a 200 empreses del sector a Catalunya. L’objectiu és dur a terme inversions d’alt impacte i desenvolupar plans de transformació tecnològica i de negoci.

Aquestes injeccions s’han repartit en dues línies diferents. La primera, de 10 milions d’euros, és per subvencionar inversions d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció. Els projectes s’hauran d’executar fins al desembre del 2022 i es podran subvencionar les inversions destinades a mantenir l’activitat productiva i l’ocupació directa de l’empresa a Catalunya. És a dir, implementar millores en el procés productiu; incrementar la capacitat productiva i l’ocupació directa; atreure noves activitats de l’empresa a Catalunya, o adequar i millorar les instal·lacions en el cas de projectes de reindustrialització de plantes productives que hagin anunciat la fi de la seva activitat. Aquests ajuts seran del 10% de la despesa subvencionable, amb un màxim d’un milió d’euros per projecte.

La segona línia, de 3 milions i més dirigida a les pimes del sector, subvencionarà la posada en marxa de processos de reflexió estratègica i plans de transformació tecnològica i de negoci per a empreses. La quantitat de la subvenció serà com a màxim de 15.000 euros per empresa per cobrir despeses d’assessorament extern que explorin noves oportunitats per créixer.

Aquestes noves línies d’ajudes se sumen a la subvenció directa de 15,3 milions d’euros concedida a Idiada per construir noves pistes de proves i instal·lacions per a vehicles connectats i autònoms.

Segons el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, les ajudes són per donar suport a la indústria per “fer front a la gran reconversió que ha de fer amb la nova mobilitat”. Tremosa creu que aquest tipus de subvencions s’han d’allargar en el temps per consolidar la reconversió. En aquest sentit, destaca haver aconseguit desbloquejar que el departament d’Economia facilités els fons per a Idiada, davant la forta competència d’instal·lacions similars en altres països, com Hongria.

Les ajudes s’han aprovat després de l’estudi fet per la conselleria d’Empresa, publicat al febrer -just abans de la pandèmia-, que evidenciava que a llarg termini fins a 145 empreses de les 325 principals de l’automoció catalana tenen un risc real de desaparèixer. D’aquestes, 24 tenen un risc molt alt i 121 un risc alt si no incorporen innovacions. Aquestes 145 empreses aporten gairebé el 59% de la facturació total i just per sobre del 56% de l’ocupació del sector. En definitiva, més de 37.966 llocs de treball estarien en joc.

Tercer sector industrial

L’automoció és el tercer sector de més importància de la indústria catalana, després del químic i l’alimentari, tant en termes de producció com d’ocupació. En concret, genera 143.000 llocs de treball directes i indirectes i factura 23.800 milions d’euros, una xifra que representa més del 10% del PIB del país.