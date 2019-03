El Govern activa un pla per minimitzar els efectes del Brexit per a les empreses catalanes

El Govern ha activat un pla d'actuacions per minimitzar els efectes de la sortida del Regne Unit de la UE per a les empreses catalanes que exporten, importen o tenen una filial al país. L'han anomenat Finestreta Brexit i preveu sensibilitzar les empreses i preparar plans de contingència. Entre altres mesures preveu un assessorament personalitzat per cercar alternatives o nous socis, per donar suport a la diversificació de mercats o per impulsar jornades de formació a Catalunya.

Actualment 3.374 empreses catalanes exporten al Regne Unit, que és el cinquè soci comercial de Catalunya, amb un valor de 3.926 milions euros. Pel que fa a les importacions, el 2018 es van situar en els 2.829 milions d'euros, un 11,7% més que l'any anterior, i 461 empreses catalanes hi tenen ubicada una filial. Les principals vendes al Regne Unit són d'automoció, aparells i material elèctric i plàstic i manufactures. Pel que fa als catalans que resideixen al Regne Unit són 19.000, els mateixos que els britànics que resideixen a Catalunya.

Els consellers d'Afers Exteriors i d'Empresa i Coneixement, Alfred Bosch i Àngels Chacón, han explicat durant la presentació del nou pla que davant l'escenari "d'incertesa" el Govern ha d'estar preparat per a les afectacions que el Brexit pugui provocar.

Les mesures del pla Finestreta Brexit

El pla permetrà a les empreses accedir a una web per fer una autodiagnosi de l'impacte al qual poden estar exposades, un assessorament "personalitzat" i gratuït sobre les àrees d'impacte del Brexit, així com recomanacions per fer un pla de contingència i alternatives i mercats per diversificar riscos. De la mateixa manera, també ha explicat que es donarà suport en la cerca de nous socis comercials si calgués.

D'altra banda, el pla també preveu que si després de l'assessorament es preveu iniciar o augmentar l'activitat comercial a altres països, hi haurà descomptes als serveis de la xarxa 40 Oficines Exteriors de Comerç i d'Inversions d'ACCIÓ per diversificar mercats. A més, al pla hi ha previstes jornades informatives a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit Chacón ha afirmat que seran "proactius" en la sensibilització del territori i ha explicat que visitaran les 500 empreses amb filials al Regne Unit.

Àrees d'impacte

Pel que fa a les àrees d'impacte de la sortida del Regne Unit de la UE en el teixit empresarial, el Govern detalla que pot implicar canvis en el sistema duaner, amb nous tràmits i autoritzacions; en el marc regulador, legal i financer, i en l'organització de les empreses, on hi pot haver alternacions laborals. A més, també ha advertit que hi pot haver canvis logístics (especialment pel que fa al transport terrestre i als seus costos), i en l'estratègia i el model de negoci, que adverteix que pot veure's afectat en l'àrea comercial, però que recorda que pot suposar "una oportunitat" per guanyar espais de mercat.