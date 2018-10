El Govern preveu triplicar les empreses dedicades al 5G

L’augment del trànsit de dades i l’aposta per les ciutats intel·ligents estan fent créixer la importància de la tecnologia 5G. Segons un estudi que presentaran avui ACCIÓ i la secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, Catalunya compta actualment amb 22 empreses que treballen amb projectes de 5G, tant fabricants d’equips com integradors, proveïdors de xarxa o desenvolupadors. Malgrat tot, la Generalitat preveu que aquesta xifra es tripliqui i que “en un futur pròxim” hi hagi 70 companyies d’aquesta mena.

Un dels experts en aquest àmbit posa en valor aquesta xifra. “A Catalunya som pioners en la generació de coneixement al voltant del 5G”, sosté Sergi Figuerola, director d’innovació i tecnologia de la fundació i2Cat, una institució de recerca en el camp de les noves tecnologies que també col·labora en aquest estudi. Figuerola subratlla el paper que juguen Barcelona i el seu entorn pel que fa al desenvolupament d’aquesta tecnologia a Europa. “Més de la meitat dels projectes europeus relacionats amb el 5G es treballen des de Catalunya”, assegura.

Tot i que encara està en fase de desenvolupament, la Generalitat calcula que abans del 2020 es començaran a tancar projectes de grans dimensions en els àmbits de les telecomunicacions, el transport i la salut. Globalment, el Govern calcula que els ingressos derivats del 5G superaran el bilió d’euros l’any 2026 (una xifra més alta que el PIB actual d’Espanya), quan la tecnologia estarà “plenament desenvolupada, estesa i madura”.

Els proveïdors no tenen pressa

Tot i que els experts destaquen la importància del 5G, els proveïdors a Espanya no tenen pressa per implementar-lo. Albert Rodes, conseller delegat de Watchity (una de les empreses mencionades a l’estudi), diu que “el desplegament del 4G a Espanya va ser molt potent” i que algunes empreses encara han de rendibilitzar aquesta inversió. En tot cas, també opina que el nombre de negocis relacionats amb el 5G “es multiplicarà” perquè tot plegat “acabarà generant noves necessitats”.