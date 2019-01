El Govern crearà un fons per recomprar les llicències de taxi i VTC

El decret que ha aprovat el Govern aquest dimarts per regular les VTC no serà l'únic canvi important per al sector del transport urbà els pròxims anys. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, també ha donat més detalls sobre la llei que vol aprovar a mitjà termini per regular tant el taxi com les VTC durant la roda de premsa posterior al consell de govern.

Amb aquesta normativa crearà un "fons" amb què la Generalitat podria afrontar la reestructuració del sector i el sistema de llicències actual. D'aquesta manera, ha suggerit que pretenia acabar amb l'"especulació" del mercat secundari d'autoritzacions –en els dos casos–, de manera que la transmissió de llicències es tornés a fer per la via de concurs de l'administració pública. Això significaria recomprar les autoritzacions i indemnitzar els taxistes amb els recursos del fons.

"Quantes llicències de taxi i VTC necessitem? També per a escenaris futurs i actuals amb menys restricció de trànsit a les ciutats", ha plantejat Calvet. Així doncs, ha descartat que es tractés d'una eina per "retirar" les llicències dels taxistes, i ha dit que es tractava de "regular i intervenir" en la manera com les autoritzacions canvien de mans. L'exemple que ha posat és el dels carnets del Barça, en què és el club qui controla la transmissió dels seients i no els propietaris.

Tot i així, Calvet no ha concretat quina seria la dotació mínima d'aquest fons i tampoc amb quins recursos es cobriria. Sí que ha plantejat que aquestes indemnitzacions es podrien pagar a través d'una taxa, però ha deixat la porta oberta a fer servir altres instruments. Cabify va plantejar la setmana passada la creació d'un fons de 1.000 milions d'euros per recomprar les llicències dels taxistes a través d'un impost a les VTC.

En un principi aquesta nova llei integral per regular el sector s'havia plantejat a un any i mig vista, però les protestes de les últimes setmanes del taxi i les VTC han accelerat la feina sobre el decret que podria entrar a consulta pública a l'abril.

El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret llei per regular l'activitat de les VTC, les llicències amb què operen Uber i Cabify. Amb aquesta nova regulació, els vehicles VTC s'hauran de contractar amb un període de temps mínim de 15 minuts que l'Àrea Metropolitana de Barcelona podria allargar fins a una hora. Així doncs, el decret "habilita" els ajuntaments i ens locals metropolitans a augmentar aquest interval exercint les seves competències sobre la gestió del trànsit, la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació atmosfèrica.

El decret impedeix que els clients puguin veure la geolocalització dels vehicles de les VTC abans de contractar-los i només ho podran fer un cop ja hagin reservat el trajecte. Per adaptar-se a aquesta mesura, el Govern donarà un marge d'un mes a les aplicacions abans que sigui obligatori. A més, els prohibeix aparcar al carrer i hauran d'estar estacionats en aparcaments o garatges.

D'altra banda, el decret també preveu sancions de fins a 1.400 euros en cas d'incompliment de la regulació de la Generalitat. Per això posarà en marxa un registre electrònic que controlarà els trajectes que facin les empreses de VTC i habilitarà les policies locals i els Mossos d'Esquadra perquè puguin multar-les. En cas que no esperessin els 15 minuts en la precontractació es tractaria d'una sanció greu castigada amb 1.001 euros.

Els VTC deixen la Diagonal

Els conductors de VTC han anunciat que aquesta tarda retiraran els cotxes que des de la setmana passada estan aparcats a l'avinguda Diagonal. El col·lectiu s'ha tornat a manifestar aquesta tarda a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.

Sobre els acomiadaments i l'amenaça de les empreses de flotes de plantejar expedients de regulació d'ocupació (ERO), Calvet ha assegurat que el Govern vetllarà "perquè es garanteixin els drets dels treballadors" i s'ha mostrat contrariat pel fet que s'anunciïn acomiadaments abans que s'aprovi el decret. "Ha sigut la seva tàctica. No entendrem que s'acomiadin treballadors sense un efecte clar en els ingressos de les empreses", ha insistit el conseller.