El Govern farà retallades en totes les conselleries menys en les socials

La falta de pressupostos a Catalunya i també al govern central obliguen a prendre mesures per garantir la despesa compromesa. El Govern aprovarà demà un suplement de crèdit que ha de garantir l’augment de nòmines dels empleats públics i el retorn del 40% de la paga extra del 2013, i la setmana vinent donarà llum verda a un pla de contingència que significarà un ajustament en les conselleries que no fan despesa social, segons van explicar ahir fonts de l’executiu català.

“No es podran fer noves inversions o programes, però garanteix que els serveis es puguin continuar pagant”, va afirmar ahir a Catalunya Ràdio el vicepresident i conseller d’Economia, Pere Aragonès. El decalatge entre les despeses que s’han de fer de més i la despesa reconeguda als pressupostos -que són els dels 2017 i s’han prorrogat dos anys seguits-és d’uns 1.260 milions d’euros. La part més important és la de les nòmines, que inclouen l’augment del personal docent, els acords amb els treballadors de l’ICS, els augments salarials per llei del 2017, 2018 i 2019 (de l’1%, l’1,95% i el 2,75%, respectivament) i el retorn del 40% de la paga extraordinària del 2013.

Per donar cobertura legal a aquesta part avui s’aprovarà un decret que haurà de convalidar el Parlament, possiblement en el plenari de la setmana que ve. Fonts del Govern destaquen que aquest suplement de crèdit es pot autoritzar perquè hi ha ingressos previstos per fer-hi front sense contravenir l’objectiu de dèficit i d’endeutament i la regla de despesa. Una part d’aquests ingressos corresponen a l’objectiu de dèficit autoritzat per al 2019, del 0,1% del PIB, que equival a uns 242 milions d’euros.

La resta, argumenta el Govern, correspon a l’increment de la bestreta (els diners del model de finançament que el govern de Madrid avança a les comunitats per la seva participació en ingressos estatals com l’IRPF o l’IVA), que no s’ha actualitzat per la falta de pressupostos generals de l’Estat i que l’estiu passat es va acordar incrementar fins als 875 milions a Catalunya. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va reclamar la setmana passada el pagament de les bestretes, si bé Aragonès va reconèixer ahir que no hi ha diàleg amb el govern de l’Estat, alhora que va criticar que l’executiu de Pedro Sánchez mantingui sota vigilància els comptes de la Generalitat amb l’argument que “no els agrada la ideologia del Govern”.

Però el suplement de crèdit que s’aprovarà avui no donarà prou cobertura per fer front a altres despeses del Govern, com ara la renda garantida de ciutadania, la despesa prevista en dependència o els compromisos plurianuals, que ja apareixien en els pressupostos del 2017 (ara prorrogats) però que han augmentat la seva quantia.

Ajustament

Per fer front a aquesta part, Economia ha demanat a totes les conselleries un pla de contingència que prioritzi les despeses. Aquesta retallada es farà en conselleries sense despesa social i suposarà un ajust a tot el sector públic “amb l’objectiu de garantir el conjunt dels serveis fonamentals i les despeses més urgents”, segons fonts de l’executiu.

Aquest pla d’ajustament està previst que s’aprovi en la reunió del Govern del dia 9 d’abril. A diferència del suplement de crèdit per a les nòmines, no necessitarà l’aprovació del Parlament.