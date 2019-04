El Govern aprova un suplement de crèdit de 814 milions per pagar el sou dels funcionaris

El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret llei per obtenir un suplement de crèdit de 814 milions d'euros que es destinaran al pagament de nòmines dels funcionaris de la Generalitat, segons ha informat el vicepresident Pere Aragonès en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu.

El Govern aprovarà aquesta ampliació per tal de fer front a l'increment de sous pactat amb els sindicats per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu de treballadors públics en els anys 2017, 2018 i 2019 (de l’1%, l’1,95% i el 2,75%, respectivament), així com al retorn del 40% de la paga extra del 2013, encara pendent d'abonar. A més, també cobrirà els costos derivats de la contractació de personal nou, especialment sanitari i docent.

El decret entrarà en vigor la setmana que ve i haurà de ser validat pel Parlament en menys d'un mes, per la qual cosa haurà de comptar amb el suport d'algun dels grups de l'oposició. Un fet que el vicepresident veu possible, perquè es tracta d'una mesura per elevar el sou dels treballadors públics.

Els diners per aquest suplement pressupostari provindran, segons Aragonès, del fons de finançament de l'Estat –uns 242 milions d'euros dels 814 milions previstos–. La resta provindrà de la bestreta del model de finançament de l'exercici 2017, que l'Estat abona a les comunitats autònomes.

En total, aquest 2019, la Generalitat té l'obligació de gastar aquest 2019 uns 1.265 milions d'euros més que el previst en el pressupost prorrogat del 2017, que aquest any segueix en vigor perquè el Govern ha estat incapaç d'aprovar els pressupostos tant del 2018 com del 2019. Aquesta augment de la despesa es correspon, a banda dels augments salarials, a altres despeses ocasionades per un increment de la població, que fa augmentar els costos de serveis bàsics com ara la sanitat, l'educació o la dependència, segons el Govern.

Així doncs, l'ampliació de 814 milions aprovada aquest dimarts no cobreix del tot aquest increment i el Govern haurà de trobar els diners que falten a altres llocs per tal d'acabar de quadrar els comptes aquest any.

Per cobrir els diners que falten, el departament d'Economia compta amb uns 300 milions de la bestreta rebuda de l'Estat, que de moment s'ha reservat.

I en segon lloc, segons Aragonès, el Govern aprovarà la setmana que ve un pla de contingència intern per reorganitzar la despesa dels diversos departaments de la Generalitat, de manera que algunes partides podrien quedar congelades per fer front a les més urgents.

Per elaborar aquest pla, les conselleries hauran d'informar el departament d'Economia de quines mesures consideren més urgents i quines poden ser modificades o congelades. "No és una competència entre departaments", ha dit Aragonès. Segons el responsable d'Economia del Govern, es tracta de trobar "prioritats" per tal que les conselleries que "tenen més gruix d'obligacions" puguin "assumir més recursos nous".

El vicepresident de la Generalitat ha recordat que el govern espanyol té l'obligació per llei de transferir aquesta bestreta, que totes les comunitats autònomes han inclòs en els seus comptes del 2019. L'executiu espanyol, però, encara no ha transferit aquesta xifra. "Estan jugant amb informació i amb el calendari perquè creuen que el que pertoca per llei a altres governs pot ser objecte de negociació", ha dit Aragonès, que s'ha mostrat convençut que l'Estat abonarà aquest import.

Comptes per al 2020

Tot i que Aragonès no ha descartat acabar presentant uns pressupostos per al 2019 abans d'acabar l'any, el Govern ja prepara els comptes del 2020. El vicepresident espera que un cop passat el cicle electoral actual, l'executiu tindrà més facilitats per arribar a acords amb la resta de grups polítics i a partir del maig començar a negociar els comptes de l'any que ve.