El Govern, obert al traspàs de competències de les VTC si és "amb totes les garanties"

Tot just abans de l'inici de la reunió que ha de decidir el futur de la vaga de taxis, el secretari d'infraestructures i mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha defensat que estan oberts al traspàs de competències, sempre i quan sigui "amb totes les garanties. "A Catalunya tenim experiència que se'ns facin traspassos fallits com el de rodalies", ha denunciat Gavín, que ha afegit que no deixaran que se'ls coli un "traspàs de competències fallit".

Tot i així, el secretari d'infraestructures i mobilitat ha assegurat que venen amb actitud "d'escoltar la proposta". "No sabem si avui es podrà tancar la fórmula", ha expressat Gavín, que ha afegit que venen amb la bona voluntat que el govern espanyol vol resoldre el problema.

Actualment, a Catalunya hauria d'haver un total de 450 VTC, però la realitat és que són un total de 2.000. A més, n'hi ha 2.000 més que tenen pendent la seva concessió.