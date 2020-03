Acord de Grifols per investigar als EUA el primer remei per al coronavirus

La multinacional catalana d'hemoderivats Grifols ha anunciat aquest dimecres que ha arribat a un acord amb l'autoritat nord-americana de Desenvolupament i Investigació Biomèdica Avançada, la FDA i altres organismes nord-americans per produir un remei contra el coronavirus a partir de plasma de pacients recuperats per processar-lo i produir proteïnes immunes al coronavirus.

L'acord inclou la col·laboració en el desenvolupament d'estudis preclínics i clínics per poder treure la teràpia al mercat. Grifols aportarà la seva experiència en la purificació del plasma i posarà la seva xarxa de centres de donació de sang –centres que a Espanya no són legals– al servei d'aquesta investigació. La inmunoglobulina dels pacients que hagin superat el virus es produirà a les plantes de l'empresa a Clayton (Carolina del Nord).

El cap de la poderosa FDA, Stephen Hahn, explicava així el projecte: "Estem assistint a un esforç conjunt de diverses agències. És una àrea apassionant, si has estat exposat al coronavirus i et trobes millor, és possible recollir el teu plasma i concentrar-lo per oferir-lo a altres pacients. La teva resposta inmunològica pot beneficiar altres persones".

Aquest projecte podria ser el primer remei contra el virus, tot i que la mateixa companyia catalana ha advertit en el comunicat que aquesta teràpia encara ha de provar la seva eficàcia.

A principis de mes, la companyia de la família Grífols ja va avisar que les seves investigacions en el camp de l'Ebola també podrien servir davant el Covid-19. L'empresa explicava que les proves en persones que ja han superat el virus li podien ser útils també en la lluita contra el coronavirus. Grifols anunciava aleshores que es podrien desenvolupar anticossos generats pels supervivents.

L'empresa es va posar a treballar en la qüestió des que va començar el brot d'aquest virus a la Xina, on hi té un soci, Shanghai RAAS, i una forta implantació, i es va posar a disposició del govern xinès. Les investigacions s’han centrat en aconseguir una donació dels pacients recuperats per, al laboratori, aïllar una proteïna concreta, la immunoglobulina (o anticossos) per buscar un remei eficaç contra el virus en qüestió.

Investigació en el camp de l'Alzheimer

No és el primer cop que Grifols anuncia una prometedora investigació mèdica. Al desembre l'empresa va actualitzar la informació sobre el seu projecte Ambar, el primer del món que ha provat que frena la malaltia de’Alzheimer. Els últims resultats demostren que el tractament permet frenar la malaltia en pacients que tenen un nivell de desenvolupament lleu i moderat.