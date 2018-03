Grifols compra una empresa alemanya per 220 M€

Grifols continua la seva cursa per ampliar la seva xarxa per abastir-se de plasma, una de les matèries primeres bàsiques per al seu negoci. Avui ha anunciat l'adquisició de la companyia alemanya Haema AG, propietària de la major xarxa privada independent de centres de donació de plasma en el país, amb 35 centres. La compra a Aton, el seu accionista, li costarà 220 milions d'euros.

L'operació, que es fa lliure de deutes, suposa integrar, a més a més dels 35 centres, tres establiments nous que estan en construcció, un edifici de 24.000 metres quadrats a Leipzig on s'ubica la seu central de la companyia i el laboratori central, ubicat a Berlín. La companyia té 1.100 treballadors.

L'adquisició a Alemanya suposa el primer desenvolupament de xarxa pròpia per obtenir plasma fora dels Estats Units, únic país on ara mateix obté matèria primera Grifols. Allà disposa de 190 centres. La companyia catalana preveu un pla de 500 milions d'euros fins al 2021 per augmentar la disponibilitat de plasma.

Segons ha comunicat Grifols, Haema va obtenir l'any passat 800.000 litres de plasma gràcies al milió de donacions que va gestionar.