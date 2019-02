Grifols guanya 596 M€ el 2018, un 1,5% més que l'any anterior

Grifols va guanyar el 2018 596,6 milions d'euros, un 1,5% més que el benefici net de l'any anterior, en què els beneficis van ser de 587 milions. Així ho recullen els resultats anuals que la companyia catalana, líder mundial en centres de plasma, ha publicat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La companyia atribueix el benefici a l'evolució de les vendes i a la millora dels resultats financers. De fet, Grifols va augmentar els ingressos fins a 4.487 milions d'euros durant el 2018. També van créixer les inversions (540 milions), així com la plantilla, que va créixer un 16% fins a arribar a 21.230 treballadors. Grifols té 256 centres de plasma als EUA i Europa.

La plantilla de Grifols va augmentar l'any passat a tots els territoris on treballa. A Europa, l'empresa catalana dona feina a 5.467 persones, un 29,7% més que l'any anterior, 3.858 de les quals treballen a Espanya. Als EUA la plantilla és de 15.330 persones, i a la resta del món, de 433. Pel que fa a les divisions de negoci que més van créixer dins de Grifols, la primera és Bioscience, amb un augment operatiu del 8% i uns ingressos de 3.517 milions.

De fet, és també la principal de la companyia, perquè representa el 78,4% dels ingressos. El seu creixement està impulsat per l'increment de vendes de les principals proteïnes, especialment la immunoglobulina. La divisió Diagnostic es va mantenir estable amb 702 milions. Grifols és líder mundial en el diagnòstic de transfusions, que és el principal motor d'aquesta part del negoci.

El negoci a la divisió Hospital va créixer un 16%, fins a 120 milions, sobretot per l'evolució de vendes als Estats Units, i Bio Supplies va obtenir 167 milions de facturació. L'ebitda de Grifols va ser el 2018 de 1.218 milions d'euros, una xifra que representa un marge del 27,7%. El deute financer net de Grifols es va tancar l'any passat en 5.342,1 milions d'euros, inclosos 1.033,8 en caixa. L'empresa catalana té línies de finançament no disposades per valor de prop de 400 milions d'euros, cosa que situa la seva liquiditat en uns 1.400 milions.